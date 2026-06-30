Análisis detallado y pronósticos para el partido Francia vs Suecia. Este encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, presenta un claro favorito pero con mercados de valor a considerar.

El partido se disputará el martes 30 en el MetLife Stadium. Francia llega con un rendimiento ofensivo formidable, mientras que Suecia demostró ser vulnerable en defensa, factores clave para los pronósticos de este cruce.

Pronósticos del Francia vs Suecia

Francia se clasifica – 1.07 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.88 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de Francia vs Suecia

Francia concedió un promedio de solo 6.67 remates por partido en la fase de grupos, una de las cifras más bajas del torneo.

Los partidos de Suecia en la fase de grupos promediaron 4.67 goles, evidenciando una tendencia a encuentros con marcadores abultados.

La apuesta ‘Ambos equipos anotan’ resultó ganadora en los tres partidos de la fase de grupos de Suecia.

Kylian Mbappé marcó 16 goles en 17 apariciones en la competición mundial a lo largo de su carrera.

Análisis y estado de forma: Francia vs Suecia

Francia llega a esta fase tras una campaña de grupos impecable, sumando nueve puntos y anotando diez goles. Su poder ofensivo, liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, fue determinante, superando a rivales como Noruega, Senegal e Irak en un grupo considerado de alta dificultad. El equipo demostró ser uno de los más efectivos de cara al arco en la competición.

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los mejores terceros, mostrando dos caras. Su ataque, con figuras como Viktor Gyökeres y Alexander Isak, es potente y ha sido efectivo. Sin embargo, su sistema defensivo mostró fragilidad, acumulando 14 partidos consecutivos sin mantener la portería a cero y recibiendo una goleada de 5-0 contra Países Bajos, lo que genera dudas sobre su capacidad para contener a una delantera de élite.

Nuestra apuesta segura: Francia se clasifica

La clasificación de Francia se presenta como el mercado más lógico para este encuentro. El equipo francés no solo es el favorito para ganar el torneo, sino que su rendimiento en la fase de grupos justifica su estatus. Su ataque fue prolífico y se enfrenta a una defensa sueca que demostró ser inestable y ha concedido un alto número de goles. La superioridad táctica y la calidad individual de Francia hacen que su avance a la siguiente ronda sea el resultado más probable.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Aunque Francia es el claro favorito, el mercado ‘Ambos equipos anotan’ ofrece un valor considerable. La defensa francesa, a pesar de su solidez general, mostró ciertas fisuras, registrando 2.86 goles esperados en contra (xGA). Suecia, por otro lado, cuenta con una dupla ofensiva de primer nivel con Gyökeres e Isak, y ha superado consistentemente sus métricas de xG. Esta apuesta se cumplió en los últimos nueve partidos de Suecia, lo que sugiere una alta probabilidad de que puedan vulnerar el arco francés.

Comparativa de cuotas: Francia vs Suecia