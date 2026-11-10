Para este duelo, los pronósticos de Inglaterra vs Croacia apuntan a una clara ventaja del equipo local. El partido corresponde a la Liga A, Grupo 3 y representa una oportunidad clave en las apuestas Nations League.
El encuentro se disputará el jueves 12 de noviembre en el estadio de Wembley. Analizamos los datos estadísticos y el rendimiento reciente para identificar las mejores opciones de inversión.
Pronósticos de Inglaterra vs Croacia
- Victoria de Inglaterra – 1.25 vía 1xbet
- Harry Kane anota 2 o más goles – 3.60 vía 1xbet
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Puntos clave para el partido de Inglaterra vs Croacia
- Inglaterra registra ocho victorias en sus 10 partidos de Nations League desde el inicio de la edición 2024/25, promediando tres goles por encuentro.
- Croacia presenta un promedio de goles esperados (xG) de 1.1 y goles esperados en contra (xGA) de 2.11 en sus últimos ocho compromisos oficiales.
- El mercado de más de 2.5 goles se ha cumplido en siete de los últimos 10 partidos competitivos de Inglaterra, donde promedian 2.9 goles por juego.
Análisis y estado de forma: Inglaterra vs Croacia
Inglaterra llega a este compromiso tras una sólida campaña, acumulando tres victorias consecutivas luego de una derrota inicial. El equipo ha mostrado un nivel ofensivo consistente, destacando su reciente victoria por 7-0 como visitante ante Croacia, donde generaron 12 ocasiones claras de gol. Mantienen un promedio de 2.93 goles esperados (xG) en el torneo, demostrando alta efectividad y control en el campo.
Croacia atraviesa un proceso de reestructuración evidente en sus recientes métricas. Tras vencer a Chequia en la primera jornada, el equipo sumó tres derrotas consecutivas. A nivel defensivo muestran vulnerabilidad, concediendo 10.3 goles esperados en la competición. Su principal estrategia requerirá un bloque bajo estructurado para intentar contener la ofensiva local y buscar oportunidades mediante transiciones rápidas.
Nuestra apuesta segura: victoria de Inglaterra
El historial reciente justifica el favoritismo en el mercado 1X2. Inglaterra mantiene un invicto de cinco partidos ante Croacia, incluyendo una contundente victoria por 7-0 en octubre. La fragilidad defensiva del equipo visitante, que solo ha mantenido su portería a cero en un encuentro de sus últimos catorce, respalda la viabilidad matemática de esta selección.
Apuesta de valor: Harry Kane anota 2 o más goles
El delantero registra métricas sobresalientes, promediando 1.5 goles por cada 90 minutos y 0.95 goles esperados (xG) por partido en la actual competición. Al disputar su encuentro número 126 con la selección nacional frente a una de las defensas más vulnerables del torneo, el mercado de múltiples goles ofrece una cuota que compensa adecuadamente el riesgo asumido.
Comparativa de cuotas: Inglaterra vs Croacia
Alineaciones probables: Inglaterra vs Croacia
- Inglaterra: Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Spence, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Rogers, Kane.
- Croacia: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Pongracic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Baturina, Vlasic, Perisic, Matanovic.