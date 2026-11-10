Para este duelo, los pronósticos de Inglaterra vs Croacia apuntan a una clara ventaja del equipo local. El partido corresponde a la Liga A, Grupo 3 y representa una oportunidad clave en las apuestas Nations League.

El encuentro se disputará el jueves 12 de noviembre en el estadio de Wembley. Analizamos los datos estadísticos y el rendimiento reciente para identificar las mejores opciones de inversión.

Pronósticos de Inglaterra vs Croacia

Victoria de Inglaterra – 1.25 vía 1xbet

Harry Kane anota 2 o más goles – 3.60 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Inglaterra vs Croacia

Inglaterra registra ocho victorias en sus 10 partidos de Nations League desde el inicio de la edición 2024/25, promediando tres goles por encuentro.

Croacia presenta un promedio de goles esperados (xG) de 1.1 y goles esperados en contra (xGA) de 2.11 en sus últimos ocho compromisos oficiales.

El mercado de más de 2.5 goles se ha cumplido en siete de los últimos 10 partidos competitivos de Inglaterra, donde promedian 2.9 goles por juego.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs Croacia

Inglaterra llega a este compromiso tras una sólida campaña, acumulando tres victorias consecutivas luego de una derrota inicial. El equipo ha mostrado un nivel ofensivo consistente, destacando su reciente victoria por 7-0 como visitante ante Croacia, donde generaron 12 ocasiones claras de gol. Mantienen un promedio de 2.93 goles esperados (xG) en el torneo, demostrando alta efectividad y control en el campo.

Croacia atraviesa un proceso de reestructuración evidente en sus recientes métricas. Tras vencer a Chequia en la primera jornada, el equipo sumó tres derrotas consecutivas. A nivel defensivo muestran vulnerabilidad, concediendo 10.3 goles esperados en la competición. Su principal estrategia requerirá un bloque bajo estructurado para intentar contener la ofensiva local y buscar oportunidades mediante transiciones rápidas.

Nuestra apuesta segura: victoria de Inglaterra

El historial reciente justifica el favoritismo en el mercado 1X2. Inglaterra mantiene un invicto de cinco partidos ante Croacia, incluyendo una contundente victoria por 7-0 en octubre. La fragilidad defensiva del equipo visitante, que solo ha mantenido su portería a cero en un encuentro de sus últimos catorce, respalda la viabilidad matemática de esta selección.

Apuesta de valor: Harry Kane anota 2 o más goles

El delantero registra métricas sobresalientes, promediando 1.5 goles por cada 90 minutos y 0.95 goles esperados (xG) por partido en la actual competición. Al disputar su encuentro número 126 con la selección nacional frente a una de las defensas más vulnerables del torneo, el mercado de múltiples goles ofrece una cuota que compensa adecuadamente el riesgo asumido.

Comparativa de cuotas: Inglaterra vs Croacia

Alineaciones probables: Inglaterra vs Croacia