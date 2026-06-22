Análisis y pronósticos para el cruce entre Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026. Este enfrentamiento de la segunda jornada del grupo podría ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente fase.

Los pronósticos para el Inglaterra vs Ghana posicionan a los europeos como claros favoritos. El partido, correspondiente a la Jornada 2, se disputará el martes 23 en el Gillette Stadium. Inglaterra llega tras una sólida victoria, mientras que Ghana consiguió un triunfo agónico en su debut.

Pronósticos del Inglaterra vs Ghana

Inglaterra gana – 1.20 vía Stake

Inglaterra gana y Más de 2.5 goles- 1.70 vía Stake

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Puntos clave para el partido Inglaterra vs Ghana

El capitán inglés, Harry Kane, registró siete remates contra Croacia, con un total de 1.03 goles esperados (xG).

Ghana enfrentó a naciones europeas en siete ocasiones en la historia del torneo, con un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

El mercado ‘ambos equipos anotan’ solo resultó ganador en 3 de los 15 partidos de Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Jude Bellingham marcó cuatro de sus siete goles con la selección inglesa en grandes torneos, la proporción más alta para cualquier jugador inglés con cinco o más goles.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs Ghana

Inglaterra demostró una capacidad ofensiva considerable en su debut al vencer 4-2 a Croacia. El equipo mostró una notable mejora en la segunda mitad, dominando el juego y generando múltiples ocasiones de gol.

Su rendimiento justifica su posición como uno de los equipos a seguir en la competición y su favoritismo en las cuotas Inglaterra vs Ghana.

Por otro lado, Ghana obtuvo una victoria por la mínima contra Panamá con un gol en el minuto 95. A pesar del resultado positivo, su rendimiento fue discreto, cediendo la posesión (38%) y generando menos remates que su rival.

Este desempeño plantea dudas sobre su capacidad para competir contra un equipo del calibre de Inglaterra.

Nuestra apuesta segura: Inglaterra gana

La victoria de Inglaterra se presenta como la opción de menor riesgo. El equipo mostró un rendimiento superior contra un oponente de mayor jerarquía como Croacia, mientras que Ghana exhibió fragilidad ante un rival teóricamente más débil.

Inglaterra ganó nueve de sus últimos once encuentros y una victoria aquí prácticamente aseguraría su pase como líder del grupo, lo que refuerza este pronóstico.

Apuesta de valor: Inglaterra gana y Más de 2.5 goles

Este mercado ofrece una cuota atractiva considerando el potencial ofensivo inglés. Anotaron cuatro goles frente a Croacia, superando su xG de 3.21, y se espera que mantengan esa producción.

Aunque la defensa de Ghana parece vulnerable, la defensa inglesa tampoco fue infalible, concediendo dos goles con solo 0.70 xG en contra. Esto abre la posibilidad de que Ghana anote, contribuyendo a un marcador total superior a los 2.5 goles.

Comparativa de cuotas: Inglaterra vs Ghana

Alineaciones probables: Inglaterra vs Ghana