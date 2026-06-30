Análisis y pronósticos para el partido entre Inglaterra y RD Congo. Este encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final del mundial, se presenta como un duelo de contrastes entre un aspirante al título y una de las revelaciones de la competición.

El partido se disputará el 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A continuación, desglosamos las claves y las apuestas más interesantes para este enfrentamiento, centrándonos en los datos que justifican cada selección.

Pronósticos del Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra se clasifica – 1.11 vía Stake

Inglaterra gana sin recibir goles – 1.74 vía Stake

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Puntos clave para el partido Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra ha perdido solo uno de sus últimos 13 partidos, incluyendo amistosos, y ha marcado dos o más goles en nueve de ellos.

La defensa de RD Congo ha mostrado un rendimiento notable, concediendo solo 0.61 goles esperados (xG) por partido en la fase de grupos, un registro idéntico al de Inglaterra.

El equipo inglés no ha logrado vencer a sus dos últimos oponentes africanos en competiciones oficiales y amistosos, registrando un empate y una derrota.

Siete de los once goles de Inglaterra en 2026 han sido anotados en la segunda mitad de los partidos.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra llega a esta fase como líder del Grupo L, avanzando de forma invicta aunque sin un rendimiento espectacular. El equipo de Thomas Tuchel ha gestionado sus esfuerzos, asegurando la clasificación con un empate sin goles ante Ghana y una victoria por 2-0 sobre Panamá. Su principal fortaleza reside en la experiencia y la calidad individual, aunque ha mostrado cierta dificultad para desmantelar defensas bien organizadas.

Por su parte, RD Congo ha hecho historia al clasificarse por primera vez para las rondas eliminatorias. Su campaña se ha basado en una disciplina táctica y una solidez defensiva impresionantes, como lo demuestra el empate 1-1 contra Portugal. El equipo ha demostrado una gran resiliencia y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía, logrando su pase con una victoria clave por 3-1 sobre Uzbekistán.

Nuestra apuesta segura: Inglaterra se clasifica

La clasificación de Inglaterra se presenta como el escenario más probable. El equipo inglés gestionó la fase de grupos sin un desgaste excesivo, a diferencia de RD Congo, que tuvo que emplear una cantidad considerable de energía para asegurar su histórico pase. La diferencia en calidad, profundidad de plantilla y experiencia en estas instancias es significativa. Aunque Inglaterra ha tenido dificultades recientes contra equipos africanos, el contexto de un partido eliminatorio en este torneo favorece su avance. La superioridad táctica y técnica debería ser suficiente para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Apuesta de valor: Inglaterra gana sin recibir goles

Esta selección se fundamenta en la mejora defensiva de Inglaterra y el limitado potencial ofensivo de RD Congo. Tras recibir dos goles en su debut, el conjunto inglés ha mantenido su portería a cero en los dos partidos siguientes. RD Congo, por su parte, solo ha conseguido siete remates a portería en tres encuentros. Inglaterra es uno de los equipos que menos disparos a puerta ha permitido en el torneo. Se espera que el equipo inglés controle la posesión y el ritmo del partido, limitando las oportunidades de contraataque de su rival y construyendo una victoria desde la solidez defensiva.

Comparativa de cuotas Inglaterra vs RD Congo

Alineaciones probables Inglaterra vs RD Congo