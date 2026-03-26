Este 27 de marzo de 2026, el Estadio de Wembley será el escenario del amistoso entre Inglaterra y Uruguay, un partido clave en la preparación de ambos equipos para el Mundial. Los pronósticos para el partido de Inglaterra vs Uruguay se inclinan marcadamente hacia el equipo europeo, que ha mostrado una forma consistente.

Pronósticos del Inglaterra vs Uruguay

Inglaterra Gana - 1.47 vía Stake

Inglaterra Gana y Menos de 4.5 Goles en el Partido - 1.64 vía Stake

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Puntos clave para el partido Inglaterra vs Uruguay









Inglaterra mantuvo una estructura defensiva sólida durante la clasificación al Mundial, sin conceder un solo gol en ocho partidos.

Uruguay consiguió solo una victoria en sus últimos nueve partidos como visitante y no logró marcar en ocho de sus diez últimos encuentros de clasificación.

El equipo inglés marcó dos o más goles en ocho de los diez partidos bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Harry Kane se mantiene como la principal referencia ofensiva de Inglaterra, anotando ocho goles en ocho partidos de clasificación.

Análisis y estado de forma: Inglaterra vs Uruguay









Inglaterra llega a este compromiso con un rendimiento pragmático pero altamente efectivo bajo el mando de Thomas Tuchel. El equipo completó una fase de clasificación perfecta, con un 100% de victorias, anotando 22 goles y sin recibir ninguno. Aunque su estilo de juego prioriza el control sobre el espectáculo, esta solidez defensiva los convierte en un rival formidable, respaldado por una racha de diez porterías a cero en partidos competitivos.

Por su parte, Uruguay, a pesar de asegurar su cupo para el Mundial, mostró una marcada inconsistencia, especialmente en sus partidos fuera de casa. Su falta de eficacia ofensiva es un factor preocupante, como lo demuestra el no haber anotado en ocho de sus últimos diez partidos de clasificación. La reciente derrota por 5-1 ante Estados Unidos expuso debilidades defensivas que el equipo de Marcelo Bielsa deberá corregir con urgencia.

Nuestra apuesta segura: Inglaterra Gana









La superioridad de Inglaterra bajo la dirección de Thomas Tuchel es evidente. Con nueve victorias en sus últimos diez partidos y un promedio de 2.6 goles por encuentro, el equipo local presenta credenciales sólidas. Su racha actual de seis victorias consecutivas, en las que ha marcado 19 goles, justifica su favoritismo en el mercado 1X2. En contraste, la irregularidad de Uruguay en la fase de clasificación, con solo 1.22 goles de promedio por partido, reduce sus probabilidades de obtener un resultado positivo en Wembley.

Apuesta 1: Inglaterra vs Uruguay: Inglaterra Gana - 1.47 vía Stake

Apuesta de valor: Inglaterra Gana y Menos de 5 Goles en el Partido









Para obtener una cuota con mayor valor, se puede combinar la victoria de Inglaterra con un total de goles inferior a cinco. El fundamento de esta selección radica en la formidable defensa inglesa, que no concedió goles en toda la fase de clasificación. Esta solidez defensiva proporciona una base sólida para un marcador controlado. Además, solo uno de los últimos 15 partidos de clasificación de Uruguay superó los cinco goles. Tras la contundente derrota ante Estados Unidos, es probable que Marcelo Bielsa plantee un esquema más conservador, lo que favorecería un partido con menos goles y elevaría el valor de la cuota de 1.50 a 1.72.

Apuesta 2: Inglaterra vs Uruguay: Inglaterra Gana y Menos de 5 Goles en el Partido - 1.64 vía Stake

Comparativa de cuotas Inglaterra vs Uruguay

Resultado Cuotas Inglaterra 1.47 Empate 4.15 Uruguay 6.75

Alineaciones probables Inglaterra vs Uruguay