Lanús recibirá a Cienciano por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en duelo que se disputará el miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús. El conjunto argentino parte como favorito por su fortaleza en casa y su experiencia internacional. Mientras que el cuadro cusqueño llega en mal momento porque perdió sus últimos dos partidos.

Los granates intentarán imponer condiciones en La Fortaleza, donde suele mostrar su mejor versión, mientras que el conjunto peruano sabe que el objetivo principal pasa por mantener la llave abierta para definirla la próxima semana en Cusco. Se espera un duelo muy disputado y parejo por el nivel de ambos equipos.

Pronósticos Lanús vs Cienciano

Menos de 2.5 goles – 1.95 vía Stake

– 1.95 vía Stake Lanús gana y menos de 2.5 goles – 3.18 vía Stake

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Puntos claves para el partido Lanús vs Cienciano

Lanús disputará la ida como local y buscará aprovechar La Fortaleza, donde suele hacerse muy fuerte en competiciones internacionales.

Este será el primer partido del semestre para Lanús. Su última presentación fue el pasado mes de mayo.

Cienciano llega con dos derrotas consecutivas ante AD Tarma en la Copa de la Liga y Melgar en la Liga 1.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Análisis y estado de forma: Lanús vs Cienciano

Lanús se verá las caras con Cienciano en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Todo apunta a un duelo muy parejo. El cuadro peruano intentará rescatar un buen resultado o una derrota con marcador corto, ya que la serie se define en la altura.

Los granates vienen de ubicarse en la tercera posición del Grupo G en la Copa Libertadores. Mientras que en Argentina no han visto acción porque el torneo aún no ha comenzado por el parón del Mundial 2026.

Por su parte, Cienciano terminó en la segunda casilla del Grupo B de la Copa Sudamericana a solo dos del Atlético Mineiro. Además, el conjunto del Cusco llega con dos caídas al hilo ante AD Tarma (2-3) en Copa de la Liga y ante Melgar (1-3) en la primera fecha del Clausura.

Todo apunta a un encuentro muy táctico e igualado. Lanús intentará hacer valer su localía, mientras que Cienciano buscará minimizar riesgos pensando en la revancha. Ese contexto convierte al partido en una serie donde los pequeños detalles podrían terminar marcando la diferencia.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

El contexto de la eliminatoria favorece un partido muy cerrado. Lanús intentará conseguir una ventaja sin exponerse demasiado, mientras que Cienciano sabe que un marcador corto le permitiría llegar con opciones al encuentro de vuelta en Cusco.

Además, los últimos compromisos del conjunto argentino muestran una tendencia a partidos equilibrados y con pocos espacios. En tres de sus cuatro duelos más recientes se marcaron menos de 2.5 goles.

Apuesta de valor: Lanús gana y menos de 2.5 goles

Sobre el papel, Lanús cuenta con mayor jerarquía y una localía muy fuerte, por lo que aparece como favorito para quedarse con el triunfo. Sin embargo, Cienciano saldrá con la intención de no regalar espacios para dejar un resultado corto para la vuelta.

También se debe mencionar que el último triunfo en casa de Lanús fue por menos de 2.5 goles (1-0 vs Mirassol).

Comparativa de cuotas Lanús vs Cienciano

Alineaciones probables Lanús vs Cienciano