Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el encuentro de Lanús vs Metropolitanos FC, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 15 de mayo de 2024.

Pronósticos: Lanús vs Metropolitanos FC





Victoria de Lanús y Metropolitanos FC no anota – 1.44 vía 1xBet

– 1.44 vía 1xBet Primer gol antes del minuto 30 – 1.54 vía 1xBet

– 1.54 vía 1xBet Walter Bou anota en cualquier momento – 1.83 vía 1xBet

Análisis de apuestas: Lanús vs Metropolitanos FC

Lanús sale a conseguir la victoria que lo deje con un pie y medio en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a un Metropolitanos FC que llega herido tras perder en todos sus partidos en el torneo hasta ahora.

Victoria y valla invicta para el Granate

Lanús buscará en casa una victoria más que le asegure, por lo menos, su pase al repechaje de la Copa Sudamericana, y que lo mantenga con la primera opción de meterse directamente a octavos de final. El Granate llega con una cosecha de buenos resultados en el torneo continental, mientras que Metropolitanos FC es una historia totalmente distinta.

El equipo venezolano no sumó puntos a lo largo de las cuatro fechas de competición y se espera que su mala racha se extienda. No solo la tendrá difícil por visitar al líder del Grupo G, sino también porque Lanús no ha recibido goles en susóúltimos dos partidos en Sudamericana, mientras que Metropolitanos FC solo anotó en uno de sus ocho encuentros en el extranjero en el torneo continental.

Apuesta 1 – Lanús vs Metropolitanos FC: Victoria de Lanús y Metropolitanos FC no anota – 1.44 vía 1xBet

Emociones en la primera media hora

En Argentina podemos esperar un gol en la primera media hora entre ambos equipos gracias a los antecedentes. En los partidos de Lanús y Metropolitanos FC en la Copa Sudamericana, el marcador no se quedó en cero por mucho tiempo y todo apunta que ocurrirá lo mismo esta jornada.

Lanús logró anotar en la primera media hora en tres de sus cuatro partidos, que incluye su único partido de local frente a Deportivo Garcilaso. Metropolitanos FC es la otra cara de la moneda, ya que en tres de sus cuatro duelos recibió algún gol en los primeros 30 minutos.

Apuesta 2 – Lanús vs Metropolitanos FC: Primer gol antes del minuto 30 – 1.54 vía 1xBet

El goleador del momento aparece

Las tres últimas victorias de Lanús en la Copa Sudamericana tienen a una figura en común: Walter Bou. El delantero argentino anotó en tres partidos consecutivos en el torneo continental al marcarle en dos ocasiones a Deportivo Garcilaso y un doblete justamente a Metropolitanos FC en Venezuela.

El atacante de 30 años se transforma cuando juega en el torneo internacional, y ahora en la comodidad de casa podemos esperar que vuelva a aparecer contra el rival frente al que ya brilló hace dos jornadas.

Apuesta 3 – Lanús vs Metropolitanos FC: Walter Bou anota en cualquier momento – 1.83 vía 1xBet

Cuotas: Lanús vs Metropolitanos FC

Resultado Cuotas Lanús 1.07 Empate 9.9 Metropolitanos FC 29.00

Lanús vs Metropolitanos FC: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos muestra el dominio de Lanús sobre Metropolitanos FC, ya que suma dos victorias y ningún gol en contra en tres partidos disputados.