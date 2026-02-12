Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Liverpool vs Brighton, duelo correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup que se disputará este sábado 14 de febrero en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Brighton

Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Stake

Córners totales superior 9.5 – 1.72 vía Stake

Tiros a puerta Superior 9.5 - 1.80 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Liverpool vs Brighton

Liverpool se verá las caras con Brighton en el partido correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup. Se trata de dos equipos con realidades totalmente distintas porque los reds solo tienen dos derrotas en sus últimos diez encuentros, mientras que los visitantes apenas ganaron dos de sus anteriores 14 presentaciones.

Los dirigidos por Arne Slot vienen de vencer al Sunderland (0-1) en la Premier League, mientras que en la ronda anterior de la FA Cup superaron al Barnsley (4-1). Los Reds prácticamente se han despedido de la lucha por la Premier, así que saldrán con todo para seguir con vida en este torneo.

Por su parte, Brighton llega con dos derrotas al hilo en Premier League frente al Crystal Palace (0-1) y Aston Villa (1-0). En la ronda anterior de la competición este equipo dio la sorpresa tras dejar en el camino al Manchester United (1-2).

Cabe mencionar que Liverpool ganó cuatro de los últimos cinco compromisos ante Brighton, por lo que se espera un nuevo triunfo de los reds.

Más de 1.5 goles

Es probable que los reds anoten más de 1.5 goles por las diferencias entre los equipos, las características del partido y el poderío del Liverpool. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco victorias dirigidas por Slot.

También, esto se dio en los 11 compromisos más recientes entre ambos equipos.

Apuesta 1: Liverpool vs Brighton: Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Stake

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene cada equipo y los antecedentes más recientes, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos del Liverpool.

De igual manera, se superó esa cifra en dos de los anteriores cuatro duelos del Brighton

Apuesta 2: Liverpool vs Brighton: Córners totales superior 9.5 - 1.72 vía Stake

Remates al arco

Al tratarse de un duelo decisivo y por la capacidad ofensiva del Liverpool, no extrañaría que se realicen más de 9.5 tiros a portería. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro presentaciones del equipo dirigido por Slot.

Asimismo, se superó esa cantidad de remates al arco en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 3: Liverpool vs Brighton: Tiros a puerta Superior 9.5 - 1.80 vía Stake

Cuotas Liverpool vs Brighton

Resultado Cuotas Liverpool 1.53 Empate 4.50 Brighton 5.30

Liverpool vs Brighton: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 44 oportunidades. El balance es de 24victorias del Liverpool, 12 empates y 8 triunfos de Brighton. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: