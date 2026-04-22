El sorprendente equipo de Los Chankas se medirá al Cienciano en un compromiso de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 que se disputará este jueves 23 de abril en el Estadio Los Chankas. Los dirigidos por Walter Paolella han ganado todos sus partidos en casa, mientras que los visitantes tienen diez presentaciones sin perder entre la liga y Copa Sudamericana

Pronósticos: Los Chankas vs Cienciano









Más de 2.5 goles – 1.74 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.61 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Los Chankas vs Cienciano









Dos de los últimos tres partidos entre ambos terminaron empatados.

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de las cinco presentaciones de Los Chankas en casa.

Cienciano ganó sus dos duelos más recientes fuera de casa.

Los Chankas llegan con siete victorias al hilo e invictos en el torneo.

Anotaron ambos equipos en los últimos dos compromisos de Cienciano en el Apertura

Análisis y estado de forma: Los Chankas vs Cienciano









Los Chankas buscarán extender su espectacular racha cuando reciban la visita del Cienciano en un compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura. El equipo local tiene la oportunidad de volver la cima, mientras que El Papá quiere meterse en la pelea por el campeonato.

El equipo dirigido por el argentino Walter Paolella está invicto en el semestre y tiene siete triunfos consecutivos. En su anterior presentación superaron al Atlético Grau (2-0) y se ubican en la segunda posición con 26 puntos, los mismos que sumar el líder Alianza Lima.

Por su parte, Cienciano viene de vencer a la Academia Puerto Cabello (2-0) en Copa Sudamericana y al Moquegua (2-1) en su duelo del fin de semana. En sus duelos más recientes como visitantes, los de Horacio Melgarejo derrotaron al Deportivo Garcilaso (2-3) y al Cusco (1-2). Se encuentran en la tercera posición con 22 unidades.

Ante el buen momento que atraviesan ambos equipos, se espera un partido muy parejo, algo que se observa en las cuotas, por lo que el cuadro local es favorito por muy poca diferencia. También se espera un enfrentamiento abierto y con varias ocasiones de cara al arco.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus actuaciones más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las anteriores siete presentaciones de Los Chankas en el campeonato.

Asimismo, en los últimos seis encuentros de Cienciano en Liga 1 se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Los Chankas vs Cienciano: Más de 2.5 goles – 1.74 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: ambos equipos marcan









Ante las características del compromiso, no extrañaría que anoten ambos equipos. Esto se dio en siete de los diez compromisos de Los Chankas en el campeonato. Asimismo, se cumplió ese pronóstico en tres de los anteriores cuatro duelos de los visitantes.

Apuesta 2: Los Chankas vs Cienciano: Ambos equipos marcan – 1.61 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Los Chankas vs Cienciano





Resultado Cuotas Los Chankas 2.45 Empate 3.32 Cienciano 2.63

Alineaciones probables Los Chankas vs Cienciano







