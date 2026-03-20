Los Chankas recibe la visita de Sporting Cristal en un duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Los Chankas. Los locales intentarán extender su espectacular arranque de temporada, mientras que los dirigidos por Paulo Autuori quieren meterse en la pelea por el campeonato.

Pronósticos: Los Chankas vs Sporting Cristal









Ambos equipos marcan – 1.80 vía Stake

Total superior 2.5 goles – 2.00 vía Stake

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Puntos claves para el partido: Los Chankas vs Sporting Cristal









En la temporada pasada, Los Chankas venció a Sporting Cristal (3-1) en casa.

Los Chankas llega con cuatro victorias consecutivas en el Torneo Apertura.

Se marcaron más de 2.5 goles en los cuatro duelos más recientes de los locales.

Ambos equipos anotaron en dos de las tres presentaciones de Sporting Cristal como visitante.

Los dirigidos por Paulo Autori ganaron sus últimos dos partidos en el Torneo Apertura.

Análisis y estado de forma: Los Chankas vs Sporting Cristal









El duelo de Los Chankas vs Sporting Cristal es uno de los más interesantes del fin de semana en Perú. Los locales viven un gran arranque de temporada, mientras que los celestes quieren recuperar terreno y meterse en la pelea por el liderato.

Los dirigidos por Walter Paolella están invictos con cinco victorias y dos empates y suman 17 puntos, los mismos que Alianza Lima, pero se ubican en la cima por diferencia de goles. Los Chankas llegan con cinto triunfos al hilo. Vienen de vencer a Juan Pablo II (2-3) y a la U en el pasado duelo en casa (3-1).

Por su lado, Sporting Cristal comenzó la campaña con la mirada puesta en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que buscan sumar para escalar en la tabla. Los dirigidos por Paulo Autuori se ubican en la sexta posición con 11 unidades. En la pasada jornada, los cerveceros superaron a Sport Boys (3-0).

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido intenso y abierto. En las apuestas, Los Chankas aparecen como favoritos por su buen momento, pero las cuotas están muy parejas por el gran plantel de los visitantes.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan









Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus últimos resultados, no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de las siete presentaciones de Los Chankas en el semestre.

Además, en dos de los tres partidos de Sporting Cristal fuera de casa anotaron ambos equipos. Esto también se dio en dos de sus tres duelos más recientes tomando en consideración la fase 3 de la Copa Libertadores.

Apuesta 1: Los Chankas vs Sporting Cristal: Ambos equipos marcan - 1.80 vía Stake

Apuesta de valor: total superior 2.5 goles









Ante la capacidad ofensiva de ambos equipos, y sus presentaciones más recientes, es muy probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en las últimas cuatro presentaciones en el torneo tanto de los locales como de Sporting Cristal.

Por eso, todo apunta a un duelo Los Chankas vs Sporting Cristal lleno de goles. Además, se trata de una cuota interesante que se puede incluir en una combinada.

Apuesta 2: Los Chankas vs Sporting Cristal: Total superior 2.5 goles - 2.00 vía Stake

Comparativa de cuotas: Los Chankas vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Los Chankas 2.30 Empate 3.50 Sporting Cristal 2.95

Alineaciones probables: Los Chankas vs Sporting Cristal







