Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Mallorca vs Barcelona, correspondiente a la primera fecha de LaLiga que se disputará este sábado 16 de agosto en Son Moix.

Pronósticos: Mallorca vs Barcelona





Barcelona marca en ambas partes – 2.21 vía Te Apuesto

– 2.21 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles – 1.63 vía Te Apuesto

– 1.63 vía Te Apuesto Asistencia de Lamine Yamal – 2.50 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Mallorca vs Barcelona

Barcelona buscará mostrar todo el poderío de su plantilla cuando visite al Mallorca en un partido de la primera jornada de LaLiga. Los blaugranas llegan tras conseguir grandes resultados en la pretemporada, mientras que el cuadro local ganó sus últimos dos amistosos de preparación.

Los campeones ganaron todos sus amistosos y vienen de vencer al Como de Cesc Fábregas (5-0) en el Trofeo Joan Gamper. Además, se debe resaltar que los dirigidos por Hansi Flick dejaron la valla invicta en sus últimos dos encuentros y anotaron 20 goles en la pretemporada.

Por su parte, Mallorca terminó la pretemporada con cuatro triunfos, un empate y una derrota. En su último encuentro, los Bermellones superaron al Hamburgo (2-0), aunque se debe resaltar que cayeron por goleada frente al Lyon (0-4) en otro amistoso.

Es importante tomar en consideración que los catalanes tienen tres triunfos consecutivos frente al Mallorca. Además, el enfrentamiento de la campaña pasada en este escenario terminó en goleada de los dirigidos por Flick (1-5). En esta ocasión, por las diferencias entre las plantillas, Barcelona aparece como claro favorito.

Goles en ambos tiempos

Por la capacidad en ataque del Barcelona no extrañaría que los catalanes anoten en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en los tres encuentros de pretemporada, donde se incluye la goleada al Como (5-0) en el Gamper.

De igual manera, en sus últimas dos visitas a Son Moix, Barcelona anotó en ambos tiempos.

Apuesta 1: Mallorca vs Barcelona: Barcelona marca en ambas partes – 2.21 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles en el compromiso. Ese pronóstico se cumplió en las últimas seis presentaciones de los catalanes, así como en el enfrentamiento entre ambos en este escenario de la campaña anterior.

Además, se superó esa cantidad de goles en la única derrota del Mallorca en la pretemporada frente al Lyon (0-4).

Apuesta 2:Mallorca vs Barcelona: Más de 2.5 goles – 1.63 vía Te Apuesto

Asistencia de Lamine

Por el estilo de juego que tiene el Barcelona, y el momento que atraviesa Lamine Yamal, es probable que el crack blaugrana termine el duelo con una asistencia. Ese pronóstico ya se cumplió en una de las últimas dos victorias de los actuales campeones de LaLiga en la pretemporada.

Cabe mencionar que, en el partido de la temporada pasada en Son Moix, Lamine dio una asistencia y cerró el año con 15 en LaLiga, además que sumó un total de 25 entre todas las competiciones.

Apuesta 3: Mallorca vs Barcelona: Asistencia de Lamine Yamal – 2.50 vía Te Apuesto

Cuotas: Mallorca vs Barcelona

Resultado Cuotas Mallorca 6.12 Empate 4.23 Barcelona 1.54

Mallorca vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 73 oportunidades. El balance es de 16 triunfos para Mallorca, 13 empates y 44 victorias de Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: