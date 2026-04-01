El duelo, correspondiente a la jornada 30 de La Liga, se disputará el sábado 4 de abril en el Estadi Mallorca Son Moix. El partido es de alta relevancia para ambos equipos: Real Madrid necesita la victoria para seguir en la lucha por el liderato, mientras que Mallorca busca puntos para salir de la zona de descenso.

Pronósticos del Mallorca vs Real Madrid









Victoria del Real Madrid - 1.59 vía Te Apuesto

Ambos equipos anotan - 1.74 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido del Mallorca vs Real Madrid





Mallorca marcó en 12 de sus 14 partidos como local en La Liga esta temporada, promediando 1.5 goles por encuentro.

Real Madrid anotó dos o más goles en 10 de sus 14 partidos como visitante, más que cualquier otro equipo en la competición.

La selección de ‘ambos equipos anotan’ resultó ganadora en 10 de los 14 partidos del Mallorca en casa.

Real Madrid presenta el mejor rendimiento como visitante de la liga, con 30 puntos obtenidos en 14 partidos fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Mallorca vs Real Madrid





Mallorca llega a este encuentro en una situación comprometida, ubicado en la zona de descenso tras una racha de solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Su fortaleza reside en su rendimiento como local, donde consiguió 22 de sus 28 puntos totales. Sin embargo, su fragilidad defensiva es notable, sin haber mantenido su portería a cero en los últimos 15 partidos oficiales.

Por otro lado, Real Madrid mantiene un impulso positivo en su persecución al líder, encontrándose a solo cuatro puntos de distancia. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa posee la mejor defensa y el segundo mejor ataque de La Liga. A pesar de haber cedido puntos en algunos desplazamientos, su rendimiento general como visitante es el más sólido del campeonato, lo que justifica su favoritismo.

Nuestra apuesta segura: victoria del Real Madrid





La necesidad de Real Madrid de sumar tres puntos para mantener la presión en la lucha por el título es un factor determinante. Su superioridad estadística como visitante, sumada a su dominio histórico en los enfrentamientos directos (cinco victorias en los últimos seis duelos), fundamenta esta selección. Aunque se espera que Mallorca ofrezca resistencia en su estadio, la calidad y motivación del equipo visitante deberían prevalecer en el resultado final.

Apuesta 1: Mallorca vs Real Madrid: Victoria del Real Madrid - 1.59 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: ambos equipos anotan





Esta selección representa una oportunidad de valor basada en el patrón de anotación de ambos equipos. Mallorca demostró ser un equipo muy consistente de cara al gol en su estadio, habiendo marcado en el 85% de sus partidos como local. A su vez, Real Madrid no mantuvo su arco en cero en sus últimos seis encuentros de La Liga. La combinación de la capacidad ofensiva local y la reciente permeabilidad defensiva visitante sustenta la alta probabilidad de que ambos equipos marquen.

Apuesta 2: Mallorca vs Real Madrid: Ambos equipos anotan - 1.74 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Mallorca vs Real Madrid





Resultado Cuotas Mallorca 5.64 Empate 4.11 Real Madrid 1.59

Alineaciones probables: Mallorca vs Real Madrid



