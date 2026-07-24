Melgar se enfrentará con Sporting Cristal en partido de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos llegan en un gran momento tras ganar en el debut del campeonato, por lo que se espera uno de los partidos más atractivos de la jornada en el estadio Monumental de la UNSA.

Los rojinegros buscará aprovechar la localía tras sumar un nuevo triunfo en el Clausura luego de imponerse Cienciano (1-3). Mientras que los celestes ganaron en su debut al Deportivo Garcilaso (1-0) e igualaron sin goles entre semana con Bragantino en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, resultado que dejó la serie completamente abierta.

Pronósticos: Melgar vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcan – 1.70 vía Stake

Empate – 3.85 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Melgar vs Sporting Cristal

Melgar debutó en el Clausura con una importante victoria 3-1 sobre Cienciano en Cusco.

Sporting Cristal inició el torneo derrotando 1-0 a Deportivo Garcilaso.

Melgar mantiene una de las mejores campañas como local en la Liga 1 y suele hacerse muy fuerte en Arequipa.

Sporting Cristal llega invicto en el semestre entre Copa de la Liga, Liga 1 y Copa Sudamericana.

Melgar derrotó a los celestes en los últimos dos duelos en este escenario.

Los rojinegros vencieron al Sporting Cristal (1-2) en el pasado semestre.

Análisis y estado de forma: Melgar vs Sporting Cristal

Melgar y Sporting Cristal se verá las caras en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos vienen de ganar en el debut, por lo que intentarán extender su buen momento.

Los rojinegros llegan con cuatro duelos al hilo sin perder entre amistosos, Copa de la Liga y la primera fecha en la que vencieron a Cienciano (1-3). Además, el equipo de Miguel Rondelli cerró el pasado semestre con cuatro triunfos consecutivos en casa.

Por su parte, Sporting Cristal derrotó al Deportivo Garcilaso (1-0) en la primera fecha e igualó con Bragantino (0-0) en la Copa Sudamericana. También, se debe mencionar que los dirigidos por Roberto Mosquera avanzaron a cuartos de final en Copa de la Liga tras eliminar al Tacna Heroica en penales.

Ante el fútbol que muestran ambos equipos todo apunta a un duelo parejo y con varios goles. Por la fortaleza que tiene Melgar en casa aparece como favorito, aunque los celestes llegan en gran momento.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Melgar y Sporting Cristal poseen dos de las delanteras más peligrosas de la Liga 1. Los rojinegros anotaron tres goles en su visita a Cienciano, mientras que los celestes cuentan con futbolistas de jerarquía capaces de marcar diferencias en cualquier momento del partido, por lo que ambos equipos podrían marcar.

Además, se debe mencionar que ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones de Melgar, donde se incluye su debut en el Clausura, así como en tres de los seis encuentros de Sporting Cristal en el semestre. También, esto se dio en el duelo entre ambos en el pasado Torneo Apertura.

Apuesta de valor: empate

El buen momento de ambos equipos hace pensar en un compromiso muy equilibrado. Melgar intentará aprovechar la localía, pero Sporting Cristal llega fortalecido tras sus últimas presentaciones y ha demostrado una importante solidez defensiva.

Un 1-1 aparece como uno de los marcadores con mayores probabilidades para este encuentro. Se debe mencionar que Melgar empató tres de sus anteriores cuatro presentaciones y los celestes dos de sus últimos tres partidos.

Comparativa de cuotas: Melgar vs Sporting Cristal

Alineaciones probables: Melgar vs Sporting Cristal