Análisis clave para uno de los duelos más anticipados de los octavos de final. Nuestros pronósticos México vs Inglaterra se enfocan en los datos y las probabilidades para identificar el valor en los mercados de apuestas.

La selección de México se enfrenta a Inglaterra en el Estadio Azteca por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El partido se jugará el domingo 5 y presenta un choque de estilos fascinante: la solidez defensiva del anfitrión contra la calidad individual de uno de los candidatos al título.

Pronósticos del México vs Inglaterra

Inglaterra se clasifica – 1.75 vía Stake

Empate al medio tiempo – 2.00 vía Stake

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Puntos clave para el partido de México vs Inglaterra

México ganó sus cuatro partidos en el torneo sin conceder un solo gol.

El equipo mexicano nunca perdió un partido de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, con un récord de 8 victorias y 2 empates.

Inglaterra busca alcanzar los cuartos de final por tercer torneo consecutivo, una hazaña que solo ha logrado una vez en su historia (1962-1970).

El historial favorece a los ingleses, quienes ganaron sus últimos cuatro enfrentamientos directos contra México.

Análisis y estado de forma: México vs Inglaterra

México llega a esta instancia con un rendimiento perfecto: cuatro victorias y valla invicta. Su fortaleza en el Estadio Azteca es un factor determinante, habiendo convertido el recinto en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, este será su primer examen ante una potencia europea en el torneo, lo que pone a prueba la sostenibilidad de su racha.

Por su parte, Inglaterra avanzó con más dudas que certezas. A pesar de ganar sus partidos, su juego no ha sido del todo convincente, dependiendo en gran medida de la efectividad de Harry Kane. No obstante, su profundidad de plantilla y la calidad de sus jugadores le otorgan una ventaja teórica, especialmente si el partido se alarga y el desgaste físico, acentuado por la altitud, se vuelve un factor clave.

Nuestra apuesta segura: Inglaterra se clasifica

A pesar del impresionante récord de México en casa y su defensa sólida, la calidad individual y la experiencia de Inglaterra en estas instancias justifican su favoritismo para avanzar de ronda. El equipo dirigido por Thomas Tuchel demostró resiliencia, como en su remontada ante RD Congo, y cuenta con un definidor de élite como Harry Kane, capaz de decidir un partido con pocas oportunidades. La profundidad del banquillo inglés podría ser decisiva en la segunda mitad. Las cuotas del México vs Inglaterra para la clasificación ofrecen un retorno interesante para un desenlace probable.

Apuesta de valor: empate al medio tiempo

Esta selección se basa en el patrón de juego de ambos equipos. Inglaterra tendió a iniciar sus partidos con cautela, y en tres de sus cuatro encuentros en este torneo el resultado al descanso fue de empate. Ante un rival como México, en un estadio tan imponente y con la presión de ser anfitrión, es lógico esperar un planteamiento conservador por parte del equipo local para evitar errores tempranos. La altitud y la tensión de un partido de eliminación directa refuerzan la probabilidad de una primera mitad táctica y con pocas ocasiones claras.

Comparativa de cuotas: México vs Inglaterra

Alineaciones probables: México vs Inglaterra