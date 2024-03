Nuestro experto en apuestas deportivas ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el duelo entre Nacional de Uruguay y Always Ready en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024. Este crucial encuentro se llevará a cabo en el Estadio Gran Parque Central el jueves 14 de marzo. Always Ready, que logró una estrecha victoria por la mínima en la ida, se presenta en Montevideo con una ventaja ajustada, pero Nacional cuenta con todas las armas para revertir la situación y avanzar en el torneo.

Análisis de apuestas: Nacional (U) vs Always Ready

Dirigido por Álvaro Recoba, Nacional tiene la ventaja de jugar en casa y el respaldo de su afición en el Gran Parque Central. Además, a pesar de la derrota por 1-0 en la ida, el equipo uruguayo tiene la calidad y la experiencia necesarias para dar vuelta la serie y asegurar su lugar en la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Always Ready, por su parte, buscará mantener su ventaja obtenida en la ida y defenderse con uñas y dientes en terreno uruguayo. Sin embargo, enfrentarse a un equipo motivado como Nacional en su propia casa será un desafío formidable para el conjunto boliviano.

Con todo en juego, se espera un enfrentamiento lleno de emoción y drama en el Gran Parque Central. Nacional cuenta con la capacidad y la determinación para superar el déficit en el marcador y avanzar en la competición, mientras que Always Ready luchará con todas sus fuerzas para mantener su ventaja y sellar su clasificación. Los apostadores pueden esperar un duelo apasionante y lleno de sorpresas en este nuevo capítulo de la Copa Libertadores 2024.

Nacional y el impulso de ser local

Nacional de Uruguay se presenta como un equipo dominante como locales en el Estadio Gran Parque Central, respaldado por su férrea defensa y su capacidad ofensiva dirigida por Álvaro Recoba. Además, considerando el último desempeño de Always Ready fuera de Bolivia, donde sufrieron una derrota por 3-1 ante Sporting Cristal, es evidente que enfrentarán dificultades contra un equipo sólido como Nacional. Con el impulso de la afición local y la necesidad de una victoria convincente para remontar la serie, es plausible que Nacional logre superar a su rival con más de 2 goles de ventaja

Apuesta 1 – Nacional (U) vs Always Ready: Victoria del Nacional (U) más hándicap asiático -2 – 1.80 vía InkaBet

Gol tras gol

Tanto Nacional como Always Ready tienen una gran necesidad de marcar goles en este partido. Nacional estará decidido a remontar el marcador desde el principio, lo que podría llevar a un enfoque más ofensivo y una mayor cantidad de oportunidades de gol. Por otro lado, Always Ready buscará mantener su ventaja e incluso aumentarla, lo que podría resultar en un partido más abierto y con más ocasiones de gol. Con la intensidad y la motivación en ambos lados, es probable que veamos un partido emocionante con más de 3 goles en total.

Apuesta 2 – Nacional (U) vs Always Ready: Más de 3 goles – 1.87 vía InkaBet

Always Ready se hará presente en el marcador

A pesar de jugar como visitantes y fuera de Bolivia, Always Ready ha demostrado capacidad para marcar goles incluso en condiciones difíciles. Con un juego más abierto y la necesidad de asegurar su ventaja en la serie, es probable que Always Ready busque aprovechar las oportunidades que se le presenten para anotar al menos un gol en este partido. Además, teniendo en cuenta que Nacional tendrá que tomar riesgos para buscar la remontada, Always Ready podría encontrar espacios para generar peligro y hacer su marca en el marcador.

Apuesta 3 – Nacional (U) vs Always Ready: Always Ready anota más de 0.5 goles – 2.35 vía InkaBet

Cuotas: Nacional (U) vs Always Ready

Las cuotas son cortesía de Inkabet y del momento de la publicación del artículo (11 de marzo de 2024), por lo que pueden sufrir cambios en el futuro.

Resultado Cuotas Nacional (U) 1.15 Empate 8.25 Always Ready 17.00





Nacional (U) vs Always Ready: Enfrentamientos directos

El próximo enfrentamiento entre Nacional (U) y Always Ready marcará la segunda vez que estos dos equipos se crucen en la cancha. La última vez que se enfrentaron fue el 7 de marzo de 2024 en El Alto, donde Always Ready logró una victoria por la mínima diferencia en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Este precedente añade aún más intriga para el próximo choque, ya que ambos equipos buscarán afirmarse para avanzar en el torneo.

Always Ready 1-0 Nacional (U) (07.03.2024 – Copa Libertadores)