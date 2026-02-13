Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Napoli vs Roma, duelo correspondiente a la jornada 25 de la Serie A que se jugará este domingo 15 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Pronósticos: Napoli vs Roma

Ambos equipos marcan - 2.08 vía Stake

Napoli anota el primer gol – 1.93 vía Stake

Más de 0.5 goles en la Primera Parte - 1.55 vía Stake

Análisis de apuestas Napoli vs Roma

Napoli recibe la visita de la Roma en un duelo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A. Los locales quieren mantenerse en la tercera casilla y acercarse nuevamente al liderato, mientras que el equipo de la capital italiana buscará sumar tres puntos para escalar al top 4 de la clasificación.

Los dirigidos por Antonio Conte se encuentran en la tercera posición con 39 puntos. Los Azzurri intentarán recuperarse de su eliminación en Copa Italia ante Como en penales. Mientras que en la Serie A suman dos victorias consecutivas frente a Fiorentina (2-1) y Genoa (2-3).

Por su parte, Roma derrotó al Cagliari (2-0) en la fecha anterior, pero cayó ante Udinese (1-0) en su visita más reciente. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini se ubican en la quinta posición con 46 unidades, las mismas que Juventus (4°) y solo tres por debajo del Napoli, por lo que es un duelo directo.

Cabe mencionar que en la primera vuelta Napoli se quedó con los tres puntos en el enfrentamiento con la Roma (0-1) y ganó dos de los anteriores tres duelos. En esta oportunidad aparecen como favoritos por jugar en casa.

Goles de ambos equipos

Por los últimos resultados del Napoli no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Conte entre todas las competiciones.

De igual manera, anotaron ambos equipos en dos de los últimos cuatro compromisos de la Roma.

Apuesta 1: Napoli vs Roma: Ambos equipos marcan - 2.08 vía Stake

Napoli abre el marcador

Los Azzurri saldrán con todo para recuperarse de la eliminación en la Copa, por lo que podrían anotar el primer gol del compromiso. Además, esto se dio en sus dos partidos más recientes en casa por la Serie A.

Asimismo, este pronóstico se cumplió en los anteriores tres enfrentamientos entre ambos clubes.

Apuesta 2: Napoli vs Roma: Napoli anota el primer gol - 1.93 vía Stake

Gol en el 1T

Ante las características del partido y la actualidad de cada equipo no extrañaría que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones del Napoli y en el duelo de la Roma en la fecha pasada.

También, esto se dio en los anteriores dos duelos entre Napoli y Roma.

Apuesta 3: Napoli vs Roma: Más de 0.5 goles en la Primera Parte - 1.55 vía Stake

Cuotas Napoli vs Roma

Resultado Cuotas Napoli 2.35 Empate 3.05 Roma 3.50

Napoli vs Roma: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 169 oportunidades. El balance es de 53 victorias del Napoli, 57 empates y 59 triunfos de Roma. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: