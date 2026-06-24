Análisis y pronósticos para el decisivo encuentro entre Noruega y Francia. Ambas selecciones, ya clasificadas, buscan asegurar el primer lugar del grupo en un partido que promete ser un choque de estrategias y talento.

Los pronósticos para el Noruega vs Francia se inclinan hacia el equipo galo, pero la racha noruega no puede ser subestimada. El partido, correspondiente a la tercera jornada del torneo de 2026, se disputará el viernes 26 en el Gillette Stadium.

Pronósticos del Noruega vs Francia

Resultado del partido: Francia – 1.65 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.72 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de Noruega vs Francia

Noruega llega con una racha de 12 victorias consecutivas en partidos oficiales, habiendo anotado 53 goles en ese periodo.

Francia ganó sus dos primeros partidos del torneo, pero nunca terminó la fase de grupos con un récord perfecto de 9 puntos en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Las casas de apuestas otorgan a Francia una probabilidad de victoria de aproximadamente el 59%, aunque un empate les bastaría para asegurar el liderato del Grupo I.

En los tres enfrentamientos directos a nivel de clubes entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, el noruego anotó cuatro goles, mientras que el francés solo uno.

Análisis y estado de forma: Noruega vs Francia

Ambas selecciones llegan a este encuentro con la clasificación a la siguiente fase asegurada, tras sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones. El objetivo ahora es definir al líder del grupo, lo que teóricamente ofrece un camino más favorable en las rondas eliminatorias. Francia parte como favorita por la profundidad y calidad de su plantilla, mostrando un rendimiento sólido y efectivo en sus victorias iniciales.

Noruega, por su parte, demostró una capacidad ofensiva formidable, liderada por Erling Haaland. Sin embargo, su sistema defensivo ha mostrado ciertas vulnerabilidades, concediendo goles en siete de sus últimos ocho partidos. Este factor podría ser decisivo frente a un ataque francés que cuenta con múltiples variantes y jugadores de élite capaces de capitalizar cualquier error defensivo.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: Francia

La selección francesa posee una calidad individual y colectiva superior. Aunque Noruega presenta una amenaza ofensiva considerable, su defensa fue inconsistente. Francia tiene los recursos para controlar el ritmo del juego y explotar las debilidades de la zaga noruega. La probabilidad implícita del 63% a favor de Francia en el mercado 1×2 respalda la lógica de que su talento ofensivo será suficiente para superar a sus oponentes, a pesar de la presión que puedan ejercer.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Este mercado ofrece un valor considerable dadas las características ofensivas de ambos equipos. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland y Alexander Sørloth en el campo, las oportunidades de gol son altamente probables. Noruega vio cómo en ocho de sus últimos nueve partidos se cumple que ambos equipos anotan. Además, marcaron 44 goles en sus últimos diez encuentros oficiales, promediando 4.40 por partido, lo que sugiere que tienen la capacidad de perforar la defensa francesa.

Comparativa de cuotas: Noruega vs Francia

Alineaciones probables: Noruega vs Francia