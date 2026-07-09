Los pronósticos para el Noruega vs Inglaterra analizan un duelo clave en los cuartos de final del torneo de 2026. El encuentro presenta un claro contraste de estilos entre dos potencias europeas.

El partido, programado para el 11 de julio en el Miami Stadium, enfrenta la solidez y experiencia de Inglaterra contra el explosivo, aunque defensivamente frágil, equipo de Noruega. A continuación, se detallan las claves y las apuestas de mayor interés para este enfrentamiento.

Pronósticos del Noruega vs Inglaterra

Inglaterra se clasifica – 1.45 vía Stake

Harry Kane anota – 1.90 vía Stake

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Puntos clave para el partido Noruega vs Inglaterra

Noruega ha permitido 8.07 goles esperados en contra (xGA) en cinco partidos, la cifra más alta entre los equipos que siguen en la competición.

La opción ‘Ambos equipos anotan’ se ha cumplido en los cinco partidos de Noruega en este torneo.

Inglaterra ha alcanzado los cuartos de final por undécima vez en su historia, la tercera de forma consecutiva.

Harry Kane ha marcado seis goles en cinco partidos, superando sus 3.42 goles esperados (xG), lo que demuestra una alta efectividad.

Análisis y estado de forma: Noruega vs Inglaterra

Noruega llega a esta instancia tras una victoria histórica sobre Brasil, demostrando que su capacidad ofensiva puede competir con cualquier selección. Liderados por Erling Haaland, han sido uno de los equipos más entretenidos, promediando 2.40 goles a favor por partido. Sin embargo, este enfoque ofensivo ha dejado expuesta su defensa, que ha concedido 1.80 goles por encuentro y no ha logrado mantener su portería a cero en nueve de sus últimos diez partidos.

Por su parte, Inglaterra superó una prueba de carácter al vencer a México con un jugador menos. El equipo de Thomas Tuchel ha mostrado madurez táctica y una gran resiliencia. Aunque no siempre han sido dominantes en posesión, su sistema de contraataque es letal. Con jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham en estado de gracia, Inglaterra se posiciona como favorita por su profundidad de plantilla y su experiencia en fases eliminatorias de grandes torneos.

Nuestra apuesta segura: Inglaterra se clasifica

La clasificación de Inglaterra es la opción más lógica para este encuentro. A pesar del poderío ofensivo de Noruega, la solidez colectiva, la experiencia en estas instancias y la mayor calidad de la plantilla inglesa justifican su favoritismo. El equipo demostró en la ronda anterior que puede sobreponerse a situaciones adversas, un factor crucial en etapas eliminatorias. Las cuotas reflejan que el mercado considera su avance al siguiente turno como el escenario más probable, lo que lo convierte en una selección de bajo riesgo.

Apuesta de valor: Harry Kane anota

Esta selección ofrece un valor considerable basado en el análisis estadístico. Harry Kane acumula seis goles y su rendimiento supera las métricas de goles esperados. Se enfrenta a la defensa de Noruega, que estadísticamente es la más permisiva de los cuartos de final, habiendo concedido más tiros (73) y más xGA (8.07) que cualquier otro equipo restante. Esta fragilidad defensiva noruega crea el escenario ideal para que un delantero de la categoría de Kane encuentre oportunidades claras de gol.

Comparativa de cuotas Noruega vs Inglaterra

Alineaciones probables Noruega vs Inglaterra