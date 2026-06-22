Análisis y pronósticos para el Noruega vs Senegal. Este artículo evalúa los datos y las cuotas para identificar las apuestas más interesantes para este crucial encuentro del Mundial 2026.

Noruega y Senegal se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de 2026. El partido se disputará el 22/06/2026 a las 19:00 (hora de Perú) en el MetLife Stadium. A continuación, nuestros pronósticos Noruega vs Senegal.

Pronósticos del Noruega vs Senegal

Ambos equipos anotan – 1.75 vía Stake

Empate – 3.50 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Noruega vs Senegal

Noruega demostró su potencial ofensivo en su debut, registrando seis remates a puerta y un total de 2.52 Goles Esperados (xG).

Senegal perdió solo dos de sus últimos diez partidos, marcando un promedio de 1.6 goles por encuentro y encajando solo 0.8.

La opción ‘ambos equipos anotan’ ha sido un resultado ganador en siete de los últimos ocho partidos de Noruega, que encajó un gol ante Irak a pesar de dominar.

Erling Haaland participó en 25 goles (22 goles, 3 asistencias) en sus últimos 11 partidos competitivos con Noruega.

Análisis y estado de forma: Noruega vs Senegal

Noruega llega a este encuentro con la confianza alta tras una contundente victoria por 4-1 sobre Irak en la primera jornada. El equipo de Ståle Solbakken fue una amenaza constante en ataque, liderado por un Erling Haaland en estado de gracia. Sin embargo, mostraron ciertas fragilidades defensivas en la primera mitad, un aspecto que un rival de mayor calibre podría explotar.

Por su parte, Senegal inició su campaña con una derrota por 3-1 ante Francia. A pesar del resultado, el equipo africano fue competitivo, especialmente en la primera parte, y demostró tener calidad para generar peligro. Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones, se espera que Senegal adopte un enfoque ofensivo y ponga a prueba la zaga noruega.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan

La opción de que ambos equipos anoten se presenta como un mercado con fundamentos sólidos. Noruega encajó goles en siete de sus últimos ocho partidos, incluso contra rivales de menor jerarquía. Su enfoque ofensivo a menudo deja espacios en defensa. Senegal posee la calidad individual en ataque, con jugadores como Sadio Mané y Nicolas Jackson, para capitalizar cualquier oportunidad, como demostraron al marcar contra Francia. Dado el poder de fuego de Noruega con Haaland y Sorloth, es muy probable que también encuentren el camino al gol.

Apuesta de valor: empate

Este partido se perfila como un duelo muy equilibrado, lo que convierte al empate en una opción de valor. Las proyecciones de datos sugieren un resultado ajustado, con totales de goles muy similares para ambos equipos (1.34 para Noruega y 1.19 para Senegal). Las casas de apuestas también reflejan esta paridad, sin un claro favorito. Considerando que ambos equipos tienen argumentos ofensivos para hacerse daño mutuamente, pero también la presión de no perder, un reparto de puntos es un resultado plausible con una cuota atractiva.

Comparativa de cuotas: Noruega vs Senegal

Alineaciones probables: Noruega vs Senegal