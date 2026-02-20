Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Osasuna vs Real Madrid, un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga, que se disputará este sábado 21 de febrero en El Sadar.

Pronósticos: Osasuna vs Real Madrid

Ambos equipos marcan - 1.67 vía Stake

Total superior 2.5 goles – 1.67 vía Stake

Total superior 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Osasuna vs Real Madrid

Osasuna se medirá al Real Madrid en duelo de la fecha 25 de LaLiga. Los blancos quieren mantener su ventaja en el liderato de LaLiga, mientras que el cuadro local aspira consolidarse en la mitad de la clasificación y acercarse a la lucha por los puestos europeos.

Los rojillos llegan con cinco partidos consecutivos sin perder. Los dirigidos por Alesio Lisci viene de empatar con Elche. Mientras que en la anterior presentación en casa igualaron con Villarreal (2-2). Los locales se ubican en la decima casilla con 30 puntos, a cinco del Espanyol (6°).

Por su parte, Real Madrid llega con cuatro triunfos al hilo. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa superaron entre semana al Benfica en Champions (0-1) y el pasado fin de semana golearon a la Real Sociedad (4-1). Se encuentran en la primera posición con 60 puntos, dos más que el Barcelona.

Cabe mencionar que el Real Madrid ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, aunque el anterior duelo en El Sadar culminó en empate. En esta ocasión se espera un partido intenso y parejo.

Duelo sin valla invicta

Por las características de la cancha, y el estilo de ambos equipos, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las seis presentaciones más recientes del Osasuna.

Asimismo, en tres de los últimos cinco encuentros del Real Madrid anotaron ambos equipos. Esto también se dio en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre rojillos y blancos.

Apuesta 1: Osasuna vs Real Madrid: Ambos equipos marcan - 1.67 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo del Real Madrid, y las anteriores presentaciones del Osasuna, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en cinco de los últimos seis compromisos disputados por el equipo local.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en tres de los pasados cinco encuentros de los blancos y en cuatro de los seis duelos más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Osasuna vs Real Madrid: Total superior 2.5 goles - 1.67 vía Stake

Más de 10.5 córners

En dos de los últimos tres partidos del Real Madrid se cobraron más de 10.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse. Además, ese pronóstico se cumplió en la presentación del Osasuna en la pasada jornada liguera.

Apuesta 3: Osasuna vs Real Madrid: Total superior 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Cuotas Osasuna vs Real Madrid

Resultado Cuotas Osasuna 4.80 Empate 4.00 Real Madrid 1.66





Osasuna vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 92 oportunidades. El balance es de 13 victorias del Osasuna, 20 empates y 59 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: