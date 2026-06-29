Análisis y pronósticos para el partido entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial.

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en una de las llaves más atractivas de los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará el lunes 29 en el Estadio BBVA. A continuación, los Pronósticos de Países Bajos vs Marruecos.

Pronósticos del Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos se clasifica – 1.60 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.95 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos demostró una gran capacidad ofensiva en la fase de grupos, con un promedio de 3.33 goles por partido y registrando al menos diez remates en cada encuentro.

Marruecos fue considerado no favorito en su partido contra Brasil, similar a este duelo, y consiguió un empate 1-1. Además, cinco de sus últimos diez partidos terminaron en empate en los 90 minutos.

Ismail Saibari de Marruecos se convirtió en el primer jugador africano en anotar en los tres partidos de la fase de grupos de una edición del torneo.

Las fases de eliminación directa de los torneos recientes han tenido una tendencia al alza en goles. En 2022, el promedio fue de 3.0 goles por partido en estas instancias.

Análisis y estado de forma: Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos llega a esta instancia tras liderar su grupo con siete puntos, respaldado por una producción ofensiva de diez goles. Sin embargo, su rendimiento defensivo ha generado dudas, ya que concedió más de diez remates en cada uno de sus tres partidos. A pesar de ser favoritos, su fragilidad en la zaga podría ser un factor determinante.

Marruecos también acumuló siete unidades, quedando segundo en su grupo por diferencia de goles. El equipo ha demostrado ser una amenaza constante en ataque, anotando en sus últimos ocho partidos con un promedio de 2.38 goles. Su planteamiento ofensivo y su capacidad para competir contra rivales de jerarquía, como lo demostró ante Brasil, sugieren que no adoptarán una postura conservadora.

Nuestra apuesta segura: Países Bajos se clasifica

La selección de Países Bajos ha exhibido una ofensiva contundente, promediando 3.33 goles por partido en la fase de grupos. Este poder de fuego justifica su favoritismo para avanzar de ronda. Aunque Marruecos es un rival competitivo, la consistencia y el volumen de ataque de los neerlandeses les otorgan una ventaja. El mercado “Se clasifica” ofrece una cobertura sobre un posible tiempo extra, lo que lo convierte en una opción de menor riesgo que el mercado 1X2. Las cuotas para esta selección son atractivas dentro de las Apuestas Mundial 2026.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Este mercado presenta un valor considerable dadas las características de ambos equipos. Los tres partidos de Países Bajos en la fase de grupos registraron goles de ambos lados, con un promedio de 4.67 goles totales por encuentro. Por su parte, Marruecos ha marcado en sus últimos ocho compromisos. La combinación de una defensa neerlandesa que permite muchos remates y un ataque marroquí efectivo justifica la expectativa de que ambos conjuntos anoten.

Comparativa de cuotas: Países Bajos vs Marruecos

Alineaciones probables: Países Bajos vs Marruecos