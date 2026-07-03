Presentamos los pronósticos para el Paraguay vs Francia, un duelo clave en las octavos de final. Analizamos las estadísticas y las cuotas para identificar las oportunidades de mayor valor en el mercado.

El análisis para los pronósticos Paraguay vs Francia se centra en el choque de estilos entre la potencia ofensiva europea y la solidez defensiva sudamericana. El partido, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará el 4 de julio en el Lincoln Financial Field.

Pronósticos del Paraguay vs Francia

Francia se clasifica – 1.07 vía Stake

Francia gana ambas mitades – 2.25 vía Stake

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Puntos clave para el partido Paraguay vs Francia

El registro de Goles Esperados (xG) de Paraguay es de 1.46 en cuatro partidos, uno de los más bajos del torneo. Sin embargo, promedian la mayor cantidad de entradas (25) y despejes (40) por encuentro.

Francia posee el ataque más efectivo con 13 goles generados a partir de 9.20 xG. Ocho de esos tantos fueron anotados en la segunda mitad de sus partidos.

La defensa paraguaya ha enfrentado 81 remates, la cifra más alta de la competición. Francia, por su parte, ha intentado 73 disparos, demostrando su constante volumen ofensivo.

Kylian Mbappé ha alcanzado los 18 goles en la historia de los mundiales, con 10 de ellos en partidos de eliminación directa, un récord en la competición.

Análisis y estado de forma: Paraguay vs Francia

Francia llega a esta instancia con un rendimiento formidable, consolidado por una victoria categórica de 3-0 sobre Suecia en la ronda anterior. El equipo dirigido por Didier Deschamps ha demostrado una capacidad ofensiva superior, anotando 13 goles en cuatro partidos y posicionándose como el principal candidato al título.

Paraguay, en cambio, es la sorpresa del torneo tras eliminar a Alemania en una definición por penales. El equipo de Gustavo Alfaro basa su estrategia en un bloque defensivo compacto y una disciplina táctica rigurosa, un enfoque que les permitió avanzar a pesar de tener métricas ofensivas limitadas.

Nuestra apuesta segura: Francia se clasifica

La clasificación de Francia se presenta como el escenario más probable. La abrumadora diferencia en la producción ofensiva respalda esta selección. Mientras Francia exhibe un ataque letal, Paraguay cuenta con uno de los registros de Goles Esperados (xG) más bajos del torneo (0.36 por 90 minutos). La defensa francesa, que no concedió goles ante un ataque competente como el sueco, tiene los argumentos para neutralizar la limitada amenaza paraguaya. La lógica estadística apunta a un avance del equipo europeo.

Apuesta 1: Paraguay vs Francia: Francia se clasifica – 1.071 vía 2

Apuesta de valor: Francia gana ambas mitades

Esta opción ofrece una cuota de mayor valor fundamentada en la eficiencia ofensiva de Francia. Este mercado resultó ganador en tres de los cuatro partidos disputados por el equipo francés en el torneo. La delantera, liderada por Mbappé, Olise y Dembélé, ha generado el mayor número de remates a puerta (34) de la competición. Enfrentarán a una defensa paraguaya que, si bien es organizada, ha permitido el mayor volumen de disparos en contra (81), lo que sugiere que la presión constante podría traducirse en goles en ambos tiempos.

Comparativa de cuotas Paraguay vs Francia

Alineaciones probables Paraguay vs Francia