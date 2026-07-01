Los pronósticos para el Portugal vs Croacia anticipan un duelo clave en los dieciseisavos de final. Ambas selecciones buscan redimirse tras una fase de grupos irregular y demostrar por qué llegaron como candidatas.

Este crucial partido de la Copa Mundial se disputará el jueves 2 en el BMO Field de Toronto. Portugal y Croacia, que finalizaron segundos en sus respectivos grupos, se enfrentan en una eliminatoria donde el margen de error es nulo.

Pronósticos del Portugal vs Croacia

Portugal se clasifica – 1.38 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.89 vía Stake

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Puntos clave para el partido Portugal vs Croacia

Portugal sufrió solo dos derrotas en sus últimos 23 partidos desde la conclusión de la Eurocopa 2024, con un promedio de 2.21 goles a favor por encuentro.

La defensa de Croacia mostró ser vulnerable, concediendo un total de 4.39 Goles Esperados en Contra (xGA) durante la fase de grupos.

El último partido de Portugal contra Colombia generó 37 remates totales, una clara señal de su vocación ofensiva a pesar del resultado final de 0-0.

En la fase de grupos, Portugal superó sus Goles Esperados (xG) en 1.81, mientras que Croacia lo hizo en 2.23, lo que sugiere una efectividad que podría no ser sostenible.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Croacia

Portugal llega a esta fase invicto pero sin convencer del todo. A pesar de marcar seis goles, su rendimiento ofensivo superó las expectativas estadísticas, generando dudas sobre su capacidad para mantener esa eficacia contra defensas más organizadas. Los empates contra RD Congo y Colombia contrastaron con una contundente victoria sobre Uzbekistán, mostrando una irregularidad que Roberto Martínez deberá corregir.

Por su parte, Croacia también avanzó con cierta fortuna. El equipo de Zlatko Dalic anotó cinco goles a partir de solo 2.77 xG, evidenciando una gran pegada pero también dependencia de la efectividad. Su principal debilidad reside en la defensa, que se vio expuesta en la derrota por 4-2 ante Inglaterra, un rival de calibre similar al que enfrentarán ahora. Para competir, necesitarán una solidez defensiva mucho mayor.

Nuestra apuesta segura: Portugal se clasifica

El análisis sugiere que la clasificación de Portugal es el mercado más fiable. A pesar de una fase de grupos discreta, la calidad individual del equipo de Roberto Martínez es superior. Su historial reciente, con solo dos derrotas en 23 partidos, respalda su favoritismo. Croacia, en cambio, mostró dificultades ante rivales de primer nivel, como demostró en su partido contra Inglaterra, y su victoria sobre Ghana se basó más en la fortuna que en el dominio, según las métricas de xG. La consistencia de Portugal a largo plazo justifica su condición de favorito para avanzar de ronda.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Este mercado ofrece un valor considerable basado en las tendencias de ambos equipos. Portugal marcó en 15 de sus últimos 19 partidos oficiales, demostrando una capacidad ofensiva constante. Croacia no se queda atrás, habiendo anotado en sus tres partidos de la fase de grupos y en 16 de sus últimos 19 encuentros. Además, en siete de los últimos ocho partidos de eliminación directa de Croacia en la Copa Mundial desde 2018, los dos equipos marcaron. Los cinco enfrentamientos directos más recientes también vieron goles de ambos lados, lo que refuerza la probabilidad de un marcador abierto.

Comparativa de cuotas: Portugal vs Croacia

Alineaciones probables: Portugal vs Croacia