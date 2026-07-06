El clásico ibérico se toma el escenario mundialista. Analizamos los pronósticos para el Portugal vs España, un duelo de octavos de final que promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026.

El partido se disputará el 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington. España llega como campeona de Europa y con una defensa que aún no ha permitido goles, mientras que Portugal busca que su talentosa generación finalmente se consolide en la máxima cita del fútbol.

Pronósticos del Portugal vs España

España se clasifica – 1.45 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.67 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Portugal vs España

España domina la posesión en el torneo con un 68.2% de promedio y solo ha permitido 0.21 goles esperados (xG) en contra.

Portugal llega invicto en sus últimos nueve partidos, manteniendo su arco en cero en cuatro de ellos.

Seis de los últimos siete enfrentamientos directos entre ambas selecciones terminaron en empate después de los 90 minutos reglamentarios.

La victoria de España por 3-0 sobre Austria en la ronda anterior fue su primer triunfo en una fase de eliminación directa del Mundial desde que ganaron el título en 2010.

Análisis y estado de forma: Portugal vs España

España se presenta a este encuentro con un estado de forma excepcional, acumulando una racha de 34 partidos sin perder en tiempo reglamentario. En este torneo, su solidez ha sido la clave, avanzando a octavos de final sin recibir un solo gol y mostrando un control de juego abrumador, como demostró en su contundente victoria sobre Austria.

Por su parte, Portugal también superó las fases previas sin derrotas, aunque sus actuaciones han sido menos consistentes. El equipo ha dependido de destellos de su calidad individual para resolver partidos, como en su ajustada victoria por 2-1 ante Croacia. Su principal fortaleza radica en la velocidad de sus transiciones ofensivas, un arma que podría ser decisiva contra la línea defensiva adelantada de España.

Nuestra apuesta segura: España se clasifica

El rendimiento de España en la fase de grupos y en octavos de final justifica su favoritismo. El equipo de Luis de la Fuente no solo domina la posesión, sino que ha demostrado una gran efectividad, generando 2.80 xG ante Austria. Considerando que no han concedido goles en todo el torneo y que Portugal mostró ciertas irregularidades en su juego colectivo, la clasificación de España al siguiente tramo del torneo se presenta como el mercado más lógico y con menor riesgo.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

A pesar de la impecable defensa española, aún no se enfrentaron a un ataque con el calibre individual de Portugal. En la Euro 2024, España concedió goles en todos sus partidos de eliminación directa. La selección lusa, con la velocidad de jugadores como Rafael Leão y la contundencia de Cristiano Ronaldo, tiene las herramientas para explotar los espacios que deja la presión alta de España. El último encuentro entre ambos terminó 2-2, lo que sugiere que un partido con goles de ambos lados es un escenario con altas probabilidades y una cuota atractiva.

Comparativa de cuotas: Portugal vs España

Alineaciones probables: Portugal vs España