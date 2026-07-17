Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los blanquiazules llegan como campeones del Apertura y buscarán comenzar el segundo semestre con un triunfo.

Después de conquistar el Torneo Apertura, Alianza Lima vuelve a la acción con la misión de repetir la historia en el Clausura. El equipo dirigido por Pablo Guede debutará este domingo 19 de julio en el estadio Alejandro Villanueva frente a Sport Huancayo, un rival que tuvo un primer semestre irregular y que intentará sorprender.

Pronósticos: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima gana sin recibir goles – 2.25 vía Stake

Alianza Lima marca más de 1.5 goles – 1.52 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima viene de conquistar el Torneo Apertura 2026.

Los blanquiazules mantuvieron la base del equipo campeón y reforzaron su plantel con Carlos Gómez y Pedro Aquino para afrontar el Clausura.

Sport Huancayo tuvo un Torneo Apertura irregular y buscará mejorar su rendimiento en el segundo semestre.

El ‘Rojo Matador’ realizó pocos movimientos en el mercado y apostó por mantener la base de su plantel para el Clausura.

Alianza Lima derrotó al Sport Huancayo en los dos duelos de la temporada pasada.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima inicia el Torneo Clausura con toda la presión de defender el título del Apertura. El conjunto dirigido por Pablo Guede fue el equipo más regular del campeonato durante la primera parte del año y llegan como grandes favoritos.

Los blanquiazules apostaron por la continuidad al proyecto. El plantel campeón prácticamente se mantuvo intacto y únicamente se reforzó para el Clausura con las incorporaciones de Cristian Neira y Jhair Soto.

Sport Huancayo, por su parte, afronta un panorama muy distinto. El ‘Rojo Matador’ tuvo una campaña irregular durante el Apertura e intentará aprovechar el reinicio del campeonato para cambiar su imagen.

Un aspecto a mencionar es que Alianza Lima comenzó muy mal el semestre con un empate y dos derrotas en la Copa de la Liga donde se incluye la última caída frente a Alianza Atlético (1-2), mientras que Sport Huancayo ganó sus tres compromisos en ese torneo. Su último triunfo fue ante Los Chankas (3-1). Además, los blanquiazules perdieron entre semana en un amistoso con Deportivo Cali (0-2).

Alianza Lima por la jerarquía de su plantel y el hecho de jugar en casa aparece como el claro favorito en este partido. Es importante señalar que los blanquiazules vencieron a sus rivales en cuatro de sus anteriores cinco enfrentamientos.

Nuestra apuesta segura: Alianza Lima gana sin recibir goles

Alianza Lima fue uno de los equipos más sólidos del Torneo Apertura y mantuvo prácticamente intacta la estructura que le permitió quedarse con el primer campeonato del año. En Matute suele controlar los partidos desde el inicio y enfrentará a un Sport Huancayo que tuvo dificultades para generar peligro durante buena parte del primer semestre.

Igualmente, se debe mencionar que Alianza Lima consiguió el triunfo sin recibir goles en tres de sus últimos cinco partidos en casa por el Torneo Apertura.

Apuesta de valor: Alianza Lima marca más de 1.5 goles

Los blanquiazules conservan una base ofensiva que fue determinante para conquistar el Apertura y además incorporaron variantes para potenciar el plantel. También, se debe mencionar que Alianza Lima saldrá con todo para recuperarse de sus derrotas en Copa de la Liga, por lo que podrían anotar más de 1.5 goles.

Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimos seis compromisos en el Matute por el pasado Torneo Apertura. También, esto se dio en los anteriores dos enfrentamientos entre ambos.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alineaciones probables Alianza Lima vs Sport Huancayo