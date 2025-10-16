Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Girona, correspondiente a la novena jornada de LaLiga que se jugará este sábado 18 de octubre en Montjuic.

Más de 3.5 goles – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Barcelona gana ambas mitades – 2.08 vía Stake

– 2.08 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.62 vía Stake

Análisis de apuestas Barcelona vs Girona

Barcelona se medirá al Girona en un duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga. Los blaugranas quieren recuperar la cima del campeonato, mientras que el equipo visitante necesita sumar para salir de la zona de descenso.

Los dirigidos por Hansi Flick sufrieron una dura derrota en la fecha pasada previo al parón FIFA ante Sevilla (4-1). Además, también perdieron con PSG (1-2) en Champions. También se debe señalar que los locales tienen varios lesionados como Robert Lewandowski o Dani Olmo.

Cabe mencionar que el Barcelona ganó sus tres compromisos en casa del campeonato. En su anterior duelo frente a su afición superaron a la Real Sociedad (2-1) y se ubican en la segunda posición con 19 puntos, a dos del líder Real Madrid.

Por su parte, Girona consiguió su primera victoria de la campaña en la fecha anterior tras derrotar al Valencia (2-1), mientras que en su último encuentro como visitantes empataron con Athletic en San Mamés. Los dirigidos por Míchel se encuentran en la decimoctava casilla con 6 puntos.

Es importante tomar en consideración que Barcelona ganó los dos duelos ante Girona de la temporada pasada. No extrañaría que la historia se vuelva a repetir por el fútbol que han mostrado los blaugranas en casa.

Más de 3.5 goles

Por los antecedentes más recientes entre ambos equipos, y el poderío ofensivo de los blaugranas, es probable que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres triunfos de los dirigidos por Hansi Flick.

Además, se marcaron más de 3.5 goles en los últimos cuatro encuentros entre ambos.

Apuesta 1: Barcelona vs Girona: Más de 3.5 córners - 1.65 vía Stake

Triunfo en ambas mitades

Ante las diferencias entre ambos equipos, no extrañaría que Barcelona gane ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres compromisos de los actuales campeones en casa. También eso se dio en el último duelo entre ambos en este escenario.

De igual manera, se debe indicar que Girona perdió ambos tiempos en sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 2: Barcelona vs Girona: Barcelona gana ambas mitades – 2.08 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tiene el Barcelona, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de los blaugranas en el campeonato, así como en el duelo más reciente entre ambos en este escenario.

Apuesta 3: Barcelona vs Girona: Más de 9.5 córners – 1.62 vía Stake

Resultado Cuotas Barcelona 1.15 Empate 8.45 Girona 14.00

Barcelona vs Girona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 12 oportunidades. El balance es de ocho victorias del Barcelona, 2 empates y 2 triunfos del Girona. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: