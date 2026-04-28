Cienciano se verá las caras con Atlético Mineiro en partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 29 de abril en el Estadio Garcilaso. Los locales quieren mostrar su mejor versión ante un equipo que necesita sumar porque perdió cuatro de sus anteriores seis presentaciones.

Pronósticos: Cienciano vs Atlético Mineiro









Más de 2.5 goles – 1.99 vía Te Apuesto

Cienciano anota el primer gol – 1.61 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido de Cienciano vs Atlético Mineiro









Se anotaron más de 2.5 goles en cuatro de los últimos cinco partidos del Cienciano en casa.

El Papá tiene cinco triunfos al hilo frente a su afición.

Ambas escuadras marcaron en tres de las anteriores cinco presentaciones del equipo peruano.

En los dos compromisos del Mineiro en la Sudamericana se anotaron más de 2.5 goles.

Los brasileños tienen tres derrotas al hilo en condición de visitantes.

Estos equipos se enfrentaron el año pasado en este escenario. El duelo terminó empatado (0-0).

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Atlético Mineiro









Cienciano recibe la visita del Atlético Mineiro en duelo de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana. Los locales se encuentran en la cima con cuatro puntos, mientras que el equipo brasileño tiene tres unidades.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo vienen de empatar con Cajamarca (2-2) en la Liga 1 y en el último compromiso ante su afición vencieron a Moquegua (2-1). Mientras que en el torneo igualaron con Juventus (1-1) y vencieron a Puerto Cabello (2-0).

Por su lado, Atlético Mineiro no vive un buen momento. El cuadro brasileño perdió dos de sus últimos tres encuentros. Los dirigidos por Eduardo Dominguez vienen de sufrir una dura derrota frente a Flamengo (0-4). Además, en la Copa debutaron cayendo ante Puerto Cabello (2-1) y luego superaron a Juventud por el mismo marcador (2-1)

Al jugarse el partido en Cusco, no hay duda que Cienciano es claro favorito. Además, se espera un partido con varias ocasiones de gol.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por los antecedentes más recientes, y las características de la cancha, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en dos de los últimos tres partidos del Papá, así como en cuatro de los pasados cinco compromisos frente a su afición.

También se debe mencionar que en tres de los últimos cuatro duelos del Mineiro se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Cienciano vs Atlético Mineiro: Más de 2.5 goles – 1.99 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Cienciano abre el marcador





Cienciano anotó el primer gol en cinco de los seis partidos más recientes en Cusco, por lo que esta historia se podría repetir. Además, es importante señalar que Mineiro tiene tres derrotas al hilo fuera de casa y en los últimos dos duelos los brasileños se quedaron sin marcar.

Apuesta 2: Cienciano vs Atlético Mineiro: Cienciano anota el primer gol – 1.61 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Cienciano vs Atlético Mineiro









Resultado Cuotas Cienciano 1.88 Empate 3.40 Cienciano 4.27

Alineaciones probables: Cienciano vs Atlético Mineiro







