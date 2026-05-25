Flamengo recibe la visita del Cusco en duelo correspondiente a la sexta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, que se jugará este martes 26 de mayo en el Maracaná. El Fla llega líder e invicto, pero vienen de sufrir una dura derrota ante Palmeiras en el Brasileirao. Por su parte, el cuadro peruano apenas suma un punto en la competición.

Pronósticos: Flamengo vs Cusco









Flamengo anota más de 2.5 goles – 1.62 vía Betano

Flamengo anota en ambos tiempos – 1.60 vía Betano

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Puntos claves para el partido Flamengo vs Cusco









Flamengo tiene 11 goles a favor y solo 2 en contra.

El Fla ganó sus anteriores dos compromisos en casa por la Libertadores.

ganó sus anteriores dos compromisos en casa por la Libertadores. En tres de los cuatro duelos más recientes del Flamengo en casa se anotaron más de 2.5 goles.

Cusco tiene un solo triunfo en sus últimas siete presentaciones.

En la Libertadores, los dorados llegan con un registro de nueve goles en contra.

Los dirigidos por Leonardo Jardim ganaron siete de los anteriores nueve compromisos.

Análisis y estado de forma: Flamengo vs Cusco









Flamengo se enfrentará al Cusco en la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El Fla quiere extender su camino perfecto en la competición, mientras que el cuadro peruano intentará mostrar una buena versión en su despedida.

Los locales son líderes con 13 puntos. En la jornada pasada vencieron en casa a Estudiantes de La Plata (1-0), pero vienen de caer el fin de semana ante Palmeiras (0-3) en el Brasileirao.

Por su lado, Cusco derrotó al Atlético Grau (1-0) en la jornada de la Liga 1 el pasado fin de semana, mientras que en la fecha anterior de la Libertadores los dorados cayeron en casa frente al Deportivo Independiente Medellín (2-3). Se encuentran en la última casilla con un punto.

Ante la diferencia entre ambos equipos, no hay duda que Flamengo es claro favorito. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Nuestra apuesta segura: goles del Fla





Por el poderío ofensivo del Flamengo, es probable que los brasileños anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las seis victorias más recientes en casa, donde se incluye el partido por Libertadores ante DIM.

Además, Cusco viene de recibir tres goles en la jornada pasada ante el equipo colombiano.

Apuesta de valor: goles en ambos tiempos





Ante las diferencias entre ambos equipos no extrañaría que Flamengo anote en ambos tiempos. Esto se dio en su partido en casa por la Libertadores frente al DIM. Asimismo, se cumplió ese pronóstico en cinco de sus últimas ocho presentaciones frente a su afición.

Comparativa de cuotas: Flamengo vs Cusco









Alineaciones probables: Flamengo vs Cusco







