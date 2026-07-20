Sporting Cristal recibirá a Bragantino por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará este miércoles 22 en el Estadio Nacional. Los celestes llegan en un buen momento tras comenzar con victoria el Torneo Clausura y ahora buscarán sacar ventaja en casa frente a uno de los equipos más competitivos del Brasileirao.

Los celestes enfrentan uno de los encuentros más importantes del semestre. Después de vencer a Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Roberto Mosquera se enfoca en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a RB Bragantino por un boleto a los octavos de final.

Por su parte, el cuadro brasileño también llega con confianza tras empatar frente a Fluminense en el Brasileirao y buscará llevarse un resultado positivo de Lima para definir la serie como local.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Bragantino

Menos de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

Empate – 3.40 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Sporting Cristal vs Bragantino

Sporting Cristal debutó en el Torneo Clausura con una victoria 1-0 sobre Deportivo Garcilaso.

Los celestes vienen de avanzar en la Copa de la Liga, donde eliminaron a Tacna Heroica.

Para el segundo semestre, Sporting Cristal reforzó su plantel con Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos.

RB Bragantino llega tras empatar 1-1 frente a Fluminense por el Brasileirao y se ubica en la cuarta posición de la tabla en el fútbol brasileño.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Sporting Cristal y RB Bragantino.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Bragantino

Sporting Cristal recibe la visita del Bragantino en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana donde estará en juego el cupo en los octavos de final de la competición. Los celestes intentarán conseguir un buen resultado en casa para llegar con ventaja a la vuelta en Brasil.

Los dirigidos por Roberto Mosquera comenzaron el Torneo Clausura con un trabajado triunfo por ante Deportivo Garcilaso (1-0), una victoria que confirmó la mejoría mostrada durante las últimas semanas.

Antes de ese encuentro, los celestes también clasificaron en la Copa de la Liga luego de eliminar al Tacna Heroica. En este duelo, Hernán Barcos marcó su primer gol con la camiseta celeste. Cabe mencionar que Sporting Cristal llega a esta instancia tras terminar tercero en el Grupo F de la Libertadores.

Por su parte, RB Bragantino viene de empatar con Fluminense (1-1) en la reanudación del Brasileirao luego del parón por el Mundial. Este equipo, que es uno de los mejores de la temporada en Brasil, clasificó a los playoffs al ubicarse en la segunda casilla del Grupo H de la Sudamericana.

Se espera un partido muy parejo al tratarse del primero de la serie. En las apuestas, Bragantino aparece como favorito, pero los celestes intentarán mostrar su mejor versión para sacar ventaja frente a su público.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

El contexto de la eliminatoria invita a pensar en un partido muy cerrado. Sporting Cristal buscará hacerse fuerte como local sin descuidar la defensa, mientras que RB Bragantino priorizará mantener la serie abierta para definirla en Brasil.

Además, se marcaron menos de 2.5 goles en cuatro de los cinco partidos más recientes de Sporting Cristal, así como en el compromiso de Bragantino el pasado fin de semana ante Fluminense.

Apuesta de valor: empate

Aunque Sporting Cristal ha mejorado considerablemente desde la llegada de sus nuevos refuerzos, RB Bragantino cuenta con un plantel acostumbrado a competir al máximo nivel en el Brasileirao y suele manejar muy bien este tipo de eliminatorias.

El empate aparece como una alternativa interesante considerando que se espera un partido parejo y que se trata de la ida en el inicio del semestre. También, se debe mencionar que los brasileños no necesitan ganar en Lima y que los celestes tampoco quieren comprometer la serie antes del encuentro de vuelta.

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Bragantino

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Bragantino