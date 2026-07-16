Análisis y pronósticos del duelo Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Los locales estrenarán sus nuevos refuerzos y buscarán comenzar con una victoria ante un rival que intentará recuperarse tras su reciente eliminación en la Copa de la Liga.

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso abrirán su camino en el Torneo Clausura este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste afronta el segundo semestre con la obligación de cambiar la imagen que dejó durante el Apertura, mientras que el cuadro visitante buscará dar el golpe. Sobre el papel, los celestes parten con cierto favoritismo por la calidad de su plantel y por el buen momento con el que llegan tras la Copa de la Liga.

Pronósticos del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal gana – 1.42 vía Stake

Más de 2.5 goles – 1.72 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras eliminar a Bentín Tacna Heroica por penales.

Hernán Barcos debutó con gol en el conjunto celeste en Copa de la Liga.

Deportivo Garcilaso quedó eliminado de la Copa de la Liga luego de perder por penales frente a Deportivo Moquegua.

Sporting Cristal reforzó su plantel para el Clausura con las incorporaciones de Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos.

Deportivo Garcilaso incorporó a Facundo Castelli y Lucas Ríos para afrontar el segundo semestre.

Ambos equipos empataron 1-1 en el Torneo Apertura.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal se enfrenta al Deportivo Garcilaso en duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura. Los celestes quieren levantar cara luego de un primer semestre del año muy irregular, mientras que los visitantes buscarán mostrar su mejor versión.

Los locales vienen de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga luego de superar por penales a Bentín Tacna Heroica. Más allá del resultado, la gran noticia fue el estreno goleador de Hernán Barcos, quien respondió de inmediato con un tanto en su primer partido oficial y dejó buenas sensaciones de cara al inicio del Clausura.

El cuadro celeste aprovechó el mercado de pases para renovar su plantel. A la llegada de Barcos se sumaron Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos, futbolistas llamados a darle mayor peso ofensivo al equipo.

Por su parte, Deportivo Garcilaso, no llega con el mismo impulso. Los visitantes vienen de caer en la Copa de la Liga tras caer por penales frente a Deportivo Moquegua luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

El mercado también dejó movimientos importantes en Garcilaso. La directiva apostó por reforzar el ataque con la llegada de Facundo Castelli, mientras que Lucas Ríos buscará aportar mayor creatividad en el mediocampo.

Cabe mencionar que estos equipos en el pasado Torneo Apertura igualaron 1-1, pero en esta ocasión se espera un dominio del cuadro celeste que aparece como el claro favorito.

Nuestra apuesta segura: Sporting Cristal gana

Sporting Cristal reforzó su plantel con futbolistas de experiencia, llega motivado tras avanzar en la Copa de la Liga y jugará en condición de local. Todo apunta a que los celestes tienen las mejores condiciones para comenzar el Clausura con una victoria.

Además, se debe mencionar que Sporting Cristal derrotó al Deportivo Garcilaso en tres de los últimos cuatro duelos entre ambos, donde se incluyen dos duelos en casa de los celestes.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

Los dos equipos incorporaron jugadores ofensivos para el segundo semestre y Sporting Cristal suele asumir el protagonismo cuando juega en el Alberto Gallardo. Si el conjunto celeste encuentra espacios desde el inicio, el partido tiene argumentos para superar la línea de los 2.5 goles.

De igual forma se debe destacar que se superó esa cantidad de goles en dos de los cinco encuentros más recientes de Sporting Cristal y en dos de los últimos tres del Deportivo Garcilaso.

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso