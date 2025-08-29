Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Rayo Vallecano vs Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga que se disputará este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas.

Pronósticos: Rayo Vallecano vs Barcelona





Ambos equipos marcan – 1.63 vía Te Apuesto

– 1.63 vía Te Apuesto Barcelona marca más de 2.5 goles – 2.09 vía Te Apuesto

– 2.09 vía Te Apuesto Gol de Robert Lewandowski en cualquier momento – 1.79 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Rayo Vallecano vs Barcelona

Rayo Vallecano recibe la visita del Barcelona en un atractivo compromiso de la tercera jornada de LaLiga. Los catalanes quieren extender su buen inicio de temporada, mientras que el cuadro local sueña con dar la sorpresa.

Los franjirrojos vencieron en la primera fecha al Girona (1-3), mientras que en su segunda presentación cayeron por la mínima diferencia ante Athletic Club de Bilbao (1-0). Además, entre semana los dirigidos por Iñigo Pérez golearon entre semana al Neman (4-0) de Bielorrusia en la Conference League.

Por su parte, el campeón Barcelona suma siete triunfos al hilo tomando en consideración el cierre de la campaña anterior, la pretemporada y las primeras dos jornadas. Los dirigidos por Hansi Flick superaron al Mallorca (0-3) en el debut y al Levante (2-3) el pasado fin de semana.

Cabe mencionar que los catalanes tienen tres triunfos consecutivos ante este rival. No extrañaría que la historia se repita por el buen arranque de los blaugranas. También es importante mencionar que se esperan varios goles por los resultados más recientes.

Goles de ambos equipos

Por la capacidad ofensiva de los dos planteles, y sus antecedentes, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en el debut del Rayo Vallecano frente al Girona (1-3) en Montilivi.

De igual manera, esto se dio en la presentación del Barcelona el pasado fin de semana, así como en tres de los últimos cinco encuentros entre ambos.

Apuesta 1: Rayo Vallecano vs Barcelona: Ambos equipos marcan – 1.63 vía Te Apuesto

Goles del Barcelona

Por la capacidad en ataque del Barcelona, no extrañaría que los blaugranas anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus siete encuentros más recientes entre oficiales y amistosos. Además, los franjirrojos recibieron tres goles en su única derrota de la pretemporada (3-2 vs West Brom).

Apuesta 2:Rayo Vallecano vs Barcelona: Barcelona marca más de 2.5 goles – 2.09 vía Te Apuesto

Regresa el goleador

Luego de recuperarse de su lesión, se espera que Robert Lewandowski salga como titular en este compromiso. El goleador polaco volvió en la jornada pasada, pero solo disputó los últimos 15 minutos frente al Levante.

Cabe mencionar que Lewandowski anotó 27 goles en LaLiga pasada y un total de 42 entre todas las competiciones.

Apuesta 3: Rayo Vallecano vs Barcelona Gol de Robert Lewandowski en cualquier momento – 1.79 vía Te Apuesto

Cuotas: Rayo Vallecano vs Barcelona

Resultado Cuotas Rayo Vallecano 6.88 Empate 4.83 Barcelona 1.43

Rayo Vallecano vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 46 entre ambos. El balance es de 7 victorias para el Rayo Vallecano, 10 empates y 28 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: