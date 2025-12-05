Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Real Madrid vs Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que se jugará este domingo 7 de diciembre en el Bernabéu.

Pronósticos: Real Madrid vs Celta de Vigo





Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.85 vía Betano

No anotan ambos equipos - 2.20 vía Betano

Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento - 1.42 vía Betano

Análisis de apuestas Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid recibe la visita del Celta de Vigo en un compromiso correspondiente a la jornada 15 de LaLiga. Los blancos buscan una victoria que les permita seguir en la lucha por el liderato, mientras que los visitantes quieren alejarse de la zona baja de la clasificación.

Los dirigidos por Xabi Alonso superaron entre semana al Athletic Club de Bilbao (0-3) en partido adelantado de la jornada 19. Además, en la fecha anterior los merengues igualaron en su visita al Girona (1-1). Se ubican en la segunda casilla de la tabla con 36 puntos, solo uno por debajo del FC Barcelona.

Por su lado, Celta de Vigo cayó en la última jornada frente al Espanyol (0-1), mientras que en la anterior presentación fuera de casa, los dirigidos por Claudio Giráldez superaron al Alavés (0-1). Se encuentran en la decimosegunda posición con 16 unidades.

Cabe mencionar que el Real Madrid ganó todos sus partidos en casa y venció al Celta en los tres enfrentamientos de la temporada pasada. Por la actualidad de ambos planteles, se espera que esa historia se repita. También, todo apunta a un duelo con varios goles.

Goles del Real Madrid

Real Madrid es el claro favorito en las apuestas y es probable que anoten más de 2.5 goles por su poderío ofensivo. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas tres victorias tomando en cuenta tanto LaLiga como Champions.

Además, esto se dio en el duelo entre ambos equipos en este escenario de la temporada pasada.

Apuesta 1: Real Madrid vs Celta de Vigo: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 1.85 vía Betano

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que el duelo termine con valla invicta. Cabe mencionar que los blancos no recibieron goles en su última presentación frente al Athletic Club, así como en tres de las cinco presentaciones más recientes en el Bernabéu.

De igual manera, Celta de Vigo no marcó en su derrota de la pasada jornada ante Espanyol (0-1)

Apuesta 2: Real Madrid vs Celta de Vigo: No anotan ambos equipos - 2.20 vía Betano

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé tiene 16 goles en 15 partidos ligueros, por lo que podría anotar en cualquier momento. El francés vive un momento espectacular con 25 tantos en la campaña. Un punto a considerar es que el “dorsal 10” marcó en diez presentaciones en el campeonato de los dirigidos por Alonso.

Asimismo, es importante señalar que Mbappé marcó en los tres duelos entre Real Madrid y Celta de Vigo en la temporada pasada.

Apuesta 3: Real Madrid vs Celta de Vigo: Gol de Kylian Mbappé en cualquier momento - 1.42 vía Betano

Cuotas Real Madrid vs Celta de Vigo

Resultado Cuotas Real Madrid 1.32 Empate 5.60 Celta de Vigo 8.75

Real Madrid vs Celta de Vigo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 128 ocasiones. El balance es de 77 triunfos del Real Madrid, 19 empates y 32 victorias del Celta de Vigo. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: