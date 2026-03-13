El Real Madrid se enfrenta al Elche en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva jornada de La Liga este sábado 14 de marzo. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambos equipos, aunque por motivos opuestos. A continuación, los pronósticos más relevantes para el mercado de apuestas.

Pronósticos del Real Madrid vs Elche









Real Madrid Gana - 1.32 vía Te Apuesto

Ambos equipos anotan - 1.76 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Real Madrid vs Elche









El Real Madrid ganó 11 de sus 13 partidos de liga en casa, con un promedio de 2.23 goles anotados por encuentro.

Elche acumula una racha de 11 partidos oficiales sin victorias, con siete derrotas y un promedio de 2.08 goles en contra durante ese período.

El equipo local solo logró mantener su portería a cero en uno de sus últimos cinco partidos de La Liga disputados en el Bernabéu durante 2026.

A pesar de su posición en la tabla, Elche marcó en sus seis partidos como visitante en lo que va del año.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Elche









El Real Madrid llega a este encuentro con la obligación de sumar tres puntos para no ceder terreno en la lucha por el título de La Liga. A pesar de una temporada con altibajos y una crisis de lesiones que afecta a jugadores clave, su rendimiento en el Santiago Bernabéu ha sido consistente. La victoria contra el Celta de Vigo en la última jornada sirvió para cortar una racha de dos derrotas, pero el equipo sigue mostrando vulnerabilidades, especialmente en defensa, y un rendimiento por debajo de sus Goles Esperados (xG).

Por su parte, el Elche se presenta en una situación crítica, ubicado solo un punto por encima de la zona de descenso y sin conocer la victoria en sus últimos diez compromisos ligueros. Su desempeño como visitante es el principal problema, ya que es el único equipo de la competición que aún no ganó fuera de casa. Sin embargo, su capacidad para anotar goles, incluso superando sus métricas de xG, y la efectividad de sus delanteros, Rafa Mir y André Silva, podrían ser un factor a considerar frente a una defensa local mermada.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana el partido









La elección de la victoria del equipo local se fundamenta en un análisis puramente estadístico. El historial del Real Madrid en su estadio, con 11 triunfos en 13 partidos, representa un factor determinante. Este sólido desempeño contrasta directamente con la situación del Elche, que no ha logrado una sola victoria como visitante en toda la temporada y atraviesa una racha de 11 encuentros sin ganar. La diferencia de rendimiento justifica el favoritismo del Real Madrid en el mercado 1X2, posicionándolo como el resultado más probable.

Apuesta 1: Real Madrid vs Elche: Real Madrid gana - 1.32 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan









Esta selección representa una oportunidad de valor basada en las debilidades defensivas del equipo local y la reciente capacidad ofensiva del visitante. El Real Madrid concedió goles en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga en casa. Sumado a esto, Elche logró marcar en sus seis partidos fuera de casa en 2026 y ya le anotó dos goles en el empate 2-2 del partido de ida. Con una defensa local mermada por las lesiones, la cuota de 1.80 para que ambos equipos anoten ofrece un valor considerable.

Apuesta 2: Real Madrid vs Elche: Ambos equipos anotan - 1.76 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Real Madrid vs Elche





Resultado Cuotas Real Madrid 1.32 Empate 5.63 Elche 8.87

Alineaciones probables Real Madrid vs Elche







