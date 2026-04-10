El Real Madrid recibe al Girona en el Estadio Santiago Bernabéu el viernes 10 de abril, en un duelo correspondiente a la jornada 31 de La Liga. Los locales necesitan una victoria para no perderle pisada al líder, mientras que la visita busca consolidar su posición en la tabla media. A continuación, los pronósticos del Real Madrid vs Girona.

Pronósticos del Real Madrid vs Girona









Resultado del partido: Real Madrid - 1.28 vía Stake

Ambos equipos anotan - 1.72 vía Stake

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Puntos clave para el partido del Real Madrid vs Girona









El Real Madrid mostró dificultades en La Liga después de sus partidos de Champions League esta temporada, con dos empates y dos derrotas, incluyendo un 1-1 contra el Girona.

El Girona no ganó en sus últimos cinco partidos como visitante en La Liga, una estadística que contrasta con el rendimiento del equipo local.

El Real Madrid presenta un registro sólido en casa, habiendo ganado 13 de sus 15 partidos de liga en el Santiago Bernabéu esta campaña.

Ambos equipos anotaron en el enfrentamiento más reciente entre ambos clubes, que finalizó con un empate 1-1 en noviembre.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Girona









El Real Madrid afronta este partido con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus esperanzas en la carrera por el título de La Liga, donde se encuentra a siete puntos del líder. El equipo viene de dos derrotas consecutivas, una en liga ante el Mallorca y otra en Champions League frente al Bayern Munich, lo que añade presión. La gestión de la plantilla será clave, ya que el partido de vuelta en Múnich se jugará pocos días después, lo que podría llevar a rotaciones.

Por su parte, el Girona llega en la duodécima posición, con un margen cómodo sobre la zona de descenso. Su rendimiento ha sido inconsistente, aunque una victoria por 1-0 sobre el Villarreal en la última jornada les dio un respiro. Sin embargo, su principal debilidad es el rendimiento fuera de casa, donde no han conseguido ganar en sus últimos cinco encuentros. Además, la ausencia por lesión de su máximo goleador, Vladyslav Vanat, limita considerablemente su potencial ofensivo.

Nuestra apuesta segura: resultado del partido: Real Madrid









La necesidad del Real Madrid de asegurar la victoria para la contienda por el título, combinada con su formidable récord como local (13 victorias en 15 partidos), fundamenta su favoritismo. El Girona, con un historial deficiente como visitante y sin su principal referente en ataque, enfrenta un escenario complejo. A pesar de la posible fatiga por la Champions, la superioridad del plantel local justifica la cuota en el mercado 1X2.

Apuesta 1: Real Madrid vs Girona: Resultado del partido: Real Madrid - 1.28 vía Stake

Apuesta de valor: ambos equipos anotan









Aunque se espera una victoria local, el mercado ‘Ambos equipos anotan’ presenta valor. El Real Madrid no mantuvo su portería a cero en La Liga desde el 8 de febrero, concediendo un promedio de 1.43 goles en los últimos siete partidos. La probable rotación de jugadores para dar descanso a piezas clave de cara al duelo europeo podría generar espacios. El Girona marcó en siete de sus últimos ocho partidos de liga, y en el duelo directo de la primera vuelta ya demostró su capacidad para generar ocasiones y anotar.

Apuesta 2: Real Madrid vs Girona: Ambos equipos anotan - 1.72 vía Stake

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Girona





Resultado Cuotas Real Madrid 1.28 Empate 6.20 Girona 9.00

Alineaciones probables: Real Madrid vs Girona







