Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Real Sociedad vs. PSG, partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputará este martes 5 de marzo de 2024.

Pronósticos: Real Sociedad vs PSG

Victoria de PSG – 2.62 vía bet365

– 2.62 vía bet365 Ambos equipos sí anotan – 1.75 vía bet365

– 1.75 vía bet365 Kylian Mbappé anota en cualquier momento – 2.50 vía bet365

Análisis de apuestas: Real Sociedad vs PSG

El partido entre Real Sociedad y PSG promete ser emocionante desde el inicio. Con el apoyo de su gente, la Real buscará la hazaña ante un elenco parisino que tiene en el bolsillo la mitad de su clasificación.

PSG sentencia la serie de visita

Real Sociedad tratará de ir por la remontada arropado por su gente en su casa, pero la realidad del elenco español no es la mejor. Desde su derrota ante PSG, la Real no pudo ganar en tres de sus últimos cuatro partidos. Además, aún no asimila el golpe de la eliminación de la Copa del Rey en casa ante Mallorca por penales.

En cambio, PSG viene con un ambiente más distendido al partido de vuelta. No solo son cómodos líderes en la Ligue 1, sino que tienen el resultado de la serie a favor y, con su poderío ofensivo, buscarán sentenciar la llave.

Apuesta 1 – Real Sociedad vs. PSG: Victoria de PSG – 2.62 vía bet365

Real Sociedad luchará la clasificación

A pesar del presente irregular al que llega al partido de vuelta, Real Sociedad de todas maneras saldrá a intentar la remontada. Desde su caída en la ida ante PSG, la Real dejó atrás sus problemas para anotar y ha logrado marcar en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Por su parte, el ataque de PSG no necesita introducción. El equipo de Luis Enrique alarga su gran presente frente al arco ya que lograron anotar en 9 de sus últimos 10 partidos. El cuadro parisino, además, ya conoce cómo batir a la defensa de la Real Sociedad.

Apuesta 2 – Real Sociedad vs. PSG: Ambos equipos sí anotan – 1.75 vía bet365

Mbappé aparece en acción

Fue el responsable de abrir el partido de ida y ahora quiere aparecer nuevamente. Kylian Mbappé es siempre una amenaza en el ataque. Además de haber marcado en tres de los últimos seis partidos, la estrella francesa también ya sabe lo que es anotarle a la Real Sociedad.

Si bien es cierto que Luis Enrique ha optado por reemplazar a Mbappé en los últimos partidos, es poco probable que tome la misma decisión en un partido por la clasificación en la Champions League.

Apuesta 3 – Real Sociedad vs. PSG: Kylian Mbappé anota en cualquier momento – 2.50 vía bet365

Cuotas: Real Sociedad vs PSG

Resultado Cuotas Real Sociedad 2.60 Empate 3.40 PSG 2.62

Real Sociedad vs. PSG: Enfrentamientos directos

El historial entre ambos elencos se reduce al partido que disputaron en el partido de ida de la Champions League con victoria del PSG.