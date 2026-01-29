Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Sport Huancayo vs Alianza Lima, un duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo

Pronósticos: Sport Huancayo vs Alianza Lima





Ambos equipos marcan - 1.77 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.96 vía Te Apuesto

Gol de Paolo Guerrero en cualquier momento – 3.00 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Sport Huancayo vs Alianza Lima

Sport Huancayo recibe la visita de Alianza Lima en duelo que abre la primera jornada del Torneo Apertura. Ambos equipos buscarán arrancar de la mejor forma la temporada para olvidar sus momentos irregulares del año pasado.

El “Rojo Matador” terminó en la octava casilla de la temporada pasada con 48 puntos, los mismos que sumó ADT. Además, se debe mencionar que, en el Torneo Clausura, se ubicaron decimosegunda posición con 18 unidades. En este partido no podrán contar con su técnico Roberto Mosquera en el banquillo porque arrastra una suspensión.

Por su parte, Alianza Lima, viene de dos triunfos consecutivos en el cierre de su pretemporada frente a Colo Colo (2-3) e Inter Miami (3-0), así que intentará extender esa racha. Los blanquiazules se ubicaron en la tercera casilla de la campaña pasada con 65 puntos y no pudieron clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que Alianza Lima se quedó con la victoria en este mismo escenario en el Torneo Clausura del año pasado. Es probable que la historia se repita por el momento que atraviesan los dirigidos por Pablo Guede, aunque todo apunta a un duelo parejo por la altura de Huancayo.

Goles de ambos equipos

Al tratarse de la primera presentación oficial del semestre para ambos equipos, no extrañaría que el compromiso termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos ocho partidos del Sport Huancayo en el Torneo Clausura.

Asimismo, ambos equipos marcaron en cinco de los anteriores seis encuentros de Alianza Lima, donde se incluyen tres amistosos de pretemporada. Esto también se dio en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre el Rojo Matador y los Blanquiazules.

Apuesta 1: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan - 1.77 vía Te Apuesto

Duelo con varios goles

Por las características de la cancha, y el fútbol de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco duelos de Sport Huancayo en la temporada pasada.

Igualmente, en los cinco compromisos más recientes de los blanquiazules se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles - 1.96 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Paolo Guerrero sigue demostrando toda su categoría de cara al arco, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ariete consiguió tres goles en los últimos dos amistosos, donde se incluye el doblete ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Además, se debe mencionar que Guerrero anotó en el partido entre ambos del Torneo Clausura disputado en este mismo escenario.

Apuesta 3: Sport Huancayo vs Alianza Lima: Gol de Paolo Guerrero en cualquier momento - 3.00 vía Te Apuesto

Cuotas Sport Huancayo vs Alianza Lima





Resultado Cuotas Sport Huancayo 2.95 Empate 3.19 Alianza Lima 1.36

Sport Huancayo vs Alianza Lima: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 42 oportunidades. El balance es de 11 victorias de Sport Huancayo, 11 empates y 20 triunfos de Alianza Lima. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: