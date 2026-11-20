Los pronósticos Sport Huancayo vs Universitario marcan una ligera tendencia para este duelo picante. Un juego en altura que define muchas cosas.

Este encuentro se disputará el 22 de noviembre de 2026 en el estadio IPD Huancayo. Las cuotas Sport Huancayo vs Universitario reflejan el gran momento del Rojo Matador y jugando en casa, intentará sellar un título importante en su palmarés.

Pronósticos del Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo gana – 1.95 vía 1xbet

Sport Huancayo más de 4.5 córners – 1.72 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo depende de sí mismo: lidera el Clausura con 34 puntos y necesita ganar para asegurar el título.

lidera el Clausura con 34 puntos y necesita ganar para asegurar el título. La ‘U’ también pelea: suma 32 puntos y debe ganar para tener opciones de conquistar el Clausura.

suma 32 puntos y debe ganar para tener opciones de conquistar el Clausura. Buen poder ofensivo crema: Universitario marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de 2.8 por encuentro.

Universitario marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de 2.8 por encuentro. Localía importante: Sport Huancayo ganó 4 de sus últimos 5 partidos en casa (80%), con 11 goles anotados.

Sport Huancayo depende de sí mismo: lidera el Clausura con 34 puntos y necesita ganar para asegurar el título. La ‘U’ también pelea: suma 32 puntos y debe ganar para tener opciones de conquistar el Clausura. Buen poder ofensivo crema: Universitario marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de 2.8 por encuentro. Localía importante: Sport Huancayo ganó 4 de sus últimos 5 partidos en casa (80%), con 11 goles anotados.

Sport Huancayo depende de sí mismo: lidera el Clausura con 34 puntos y necesita ganar para asegurar el título.

lidera el Clausura con 34 puntos y necesita ganar para asegurar el título. La ‘U’ también pelea: suma 32 puntos y debe ganar para tener opciones de conquistar el Clausura.

suma 32 puntos y debe ganar para tener opciones de conquistar el Clausura. Buen poder ofensivo crema: Universitario marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de 2.8 por encuentro.

Universitario marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos, un promedio de 2.8 por encuentro. Localía importante: Sport Huancayo ganó 4 de sus últimos 5 partidos en casa (80%), con 11 goles anotados.

Análisis y estado de forma: Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo llega como líder del Clausura con 34 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el título. El equipo rojo suma 4 victorias en sus últimos cinco encuentros y ha marcado 10 goles en ese periodo. Además, registra 27 tantos en 16 jornadas, con Javier Sanguinetti como su principal goleador, con 9 anotaciones.

Universitario, por su parte, ocupa el tercer lugar con 32 puntos y está obligado a ganar para mantener sus opciones de campeonato. Los cremas acumulan cinco partidos sin perder, con 3 triunfos y 2 empates, además de 14 goles en sus últimas cinco presentaciones. Alex Valera, con 10 tantos en el Clausura, será una de las principales armas ofensivas de un equipo que también destaca como visitante, con 6 victorias en 8 salidas.

Nuestra apuesta segura: Sport Huancayo gana

Sport Huancayo tiene argumentos para quedarse con los tres puntos, especialmente por su buen rendimiento como local y la regularidad que ha mostrado en el Clausura. Además, llega como líder y depende de sí mismo para conquistar el torneo, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio. La altura de Huancayo también puede ser un factor importante frente a Universitario.

Apuesta de valor: Sport Huancayo más de 4.5 córners

Comparativa de cuotas Sport Huancayo vs Universitario

Alineaciones probables Sport Huancayo vs Universitario