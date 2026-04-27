Sporting Cristal recibe la visita del Junior de Barranquilla en duelo de la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores que se disputará este martes 28 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo local llega con derrotas consecutivas en Liga, pero quiere dar un paso a la clasificación en este torneo, mientras que el Tiburón apenas ha sumado un punto.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Junior









Más de 2.5 goles – 2.20 vía Stake

Sporting Cristal – Total córners Más de 5.5 – 1.65 vía Stake

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Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs Junior









Anotaron ambos equipos en tres de los últimos cuatro partidos de Sporting Cristal.

En cinco de los seis duelos más recientes de los celeste en casa se marcaron más de 2.5 goles.

Sporting Cristal perdió cinco de sus anteriores siete presentaciones.

Junior tiene una sola derrota en sus últimos cinco duelos.

Anotaron ambos equipos en el partido del Tiburón el fin de semana en la liga colombiana.

Sporting Cristal ganó tres de sus anteriores cuatro compromisos en casa.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Junior









Sporting Cristal se medirá al Junior en un duelo clave en las aspiraciones de ambos equipos en la Copa Libertadores. Los celestes saldrán en este partido de la fecha 3 del Grupo F por su segundo triunfo, mientras que el cuadro colombiano apenas suma un punto, por lo que llega con la necesidad de ganar.

Los dirigidos por Ze Ricardo quieren recuperarse de un mal momento, porque tienen dos derrotas consecutivas y tres en sus anteriores cuatro compromisos. El fin de semana cayeron ante Comerciantes Unidos (1-0) en Liga 1.

Además, Sporting Cristal debutó con triunfo ante Cerro Porteño en el torneo y perdió con Palmeiras (2-1) en la segunda fecha. El cuadro peruano se ubica en la segunda posición con tres puntos.

Por su parte, Junior igualó el fin de semana con Cúcuta (1-1) en la liga colombiana, pero apenas tiene un punto en la copa. En la primera fecha el Tiburón empató con Palmeiras y cayó en la pasada presentación con Cerro Porteño.

Ante la necesidad de ambos equipos y su actualidad se espera un partido abierto. Sporting Cristal aparece como el equipo favorito al jugar en casa, pero las cuotas están parejas.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles









Por las características del enfrentamiento no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro duelos más recientes de Sporting Cristal, así como en cinco de sus últimas seis presentaciones en casa.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Junior: Más de 2.5 goles – 2.20 vía Stake

Apuesta de valor: Más de 5.5 córners de Sporting









Se espera un Sporting Cristal volcado al ataque desde el inicio para hacer valer la localía. Por ese motivo, es probable que consigan más de 5.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros de los celestes frente a su afición.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Junior: Sporting Cristal – Total córners Más de 5.5 – 1.65 vía Stake

Comparativa de cuotas Sporting Cristal vs Junior









Resultado Cuotas Sporting Cristal 2.35 Empate 3.35 Junior 2.95

Alineaciones probables Sporting Cristal vs Junior







