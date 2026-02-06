Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Sporting Cristal vs Melgar, un duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este domingo 8 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Melgar





Ambos equipos anotan - 1.88 vía Betano

Sporting Cristal gana exactamente por un gol – 3.55 vía Betano

Sporting Cristal anota el primer gol - 1.57 vía Betano

Análisis de apuestas Sporting Cristal vs Melgar

Sporting Cristal se verá las caras con Melgar en uno de los encuentros más interesantes de la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales apenas pudieron empatar en el estreno, mientras que el equipo rojinegro busca su segundo triunfo del semestre.

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de igualar fuera de casa con Deportivo Garcilaso (1-1). Además, en la pretemporada superaron a Universidad Católica de Ecuador (3-1). Se ubican en la novena casilla con 1 punto.

Por su parte, Melgar ganó tres de sus anteriores cuatro presentaciones tomando en consideración la pretemporada. Los rojinegros superaron en la primera jornada en casa al Cienciano (2-0), por lo que quieren extender su buen momento.

Cabe mencionar que Melgar derrotó al Sporting Cristal en tres de sus anteriores cuatro enfrentamientos, pero los celestes se quedaron con el triunfo en su duelo del pasado Torneo Clausura en este escenario.

En esta oportunidad, Sporting Cristal es claro favorito, pero se espera un partido muy igualado por la calidad de ambas plantillas.

Goles de ambos equipos

Por los anteriores compromisos de ambos equipos, no extrañaría que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en siete de las últimas nueve presentaciones de los dirigidos por Autuori, donde se incluye el partido de la primera fecha.

Asimismo, ambos escuadras marcaron en dos de los pasados tres encuentros de Melgar.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Melgar: Ambos equipos anotan - 1.88 vía Betano

Triunfo por la mínima

Se espera un partido muy parejo pero dominado por Sporting Cristal, por lo que el equipo celeste podría ganar por la mínima diferencia. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores dos enfrentamientos entre ambos en este escenario.

Además, es importante señalar que las últimas tres victorias oficiales de los dirigidos por Autuori fueron por un solo gol. Eso también se dio en las pasadas tres derrotas de Melgar.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Melgar: Sporting Cristal gana exactamente por un gol - 3.55 vía Betano

Sporting Cristal abre el marcador

Los dirigidos por Paulo Autori anotaron el primer gol en sus últimas tres presentaciones en casa, donde se incluye el amistoso de enero ante Universidad Católica de Ecuador (3-1). Ese pronóstico también se cumplió en dos de los tres duelos más recientes frente a Melgar en este escenario.

Apuesta 3: Sporting Cristal vs Melgar: Sporting Cristal anota el primer gol - 1.57 vía Betano

Cuotas Sporting Cristal vs Melgar





Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.75 Empate 3.65 Melgar 4.65





Sporting Cristal vs Melgar: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 62 oportunidades. El balance es de 22 victorias de Sporting Cristal, 15 empates y 25 triunfos de Melgar. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: