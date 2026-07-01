Análisis y pronósticos para el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Argelia. Este artículo evalúa las cuotas y mercados de apuestas para un duelo que promete ser muy disputado.

Los pronósticos para el Suiza vs Argelia perfilan un encuentro táctico en el que la selección europea parte con una ligera ventaja. El partido se jugará el 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

Pronósticos del Suiza vs Argelia

Suiza se clasifica – 1.50 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.85 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Suiza vs Argelia

Suiza no ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial desde que fue anfitrión en 1954.

Argelia solo ha alcanzado la fase de eliminación directa en una ocasión anterior, en 2014, donde fue eliminada por Alemania.

Se han marcado goles de ambos equipos en los últimos cinco partidos de Suiza, con un promedio de 3.4 goles por encuentro.

Johan Manzambi ha participado en cuatro goles (tres goles, una asistencia) en este torneo, a pesar de haber sido titular en un solo partido.

Análisis y estado de forma: Suiza vs Argelia

Suiza llega a esta fase tras una sólida actuación en el Grupo B, donde finalizó invicta con dos victorias y un empate. El equipo dirigido por Murat Yakin demostró una notable capacidad ofensiva al anotar siete goles en tres partidos, posicionándose como una de las selecciones más prolíficas de la fase inicial. Su estructura de juego es predecible y confiable, con un buen control en el mediocampo y solidez para limitar las oportunidades de alta calidad del rival.

Por su parte, Argelia tuvo un camino más irregular para clasificarse como uno de los mejores terceros. Su rendimiento ha sido inconsistente, con una victoria, un empate y una derrota. Aunque han mostrado calidad técnica, como una precisión de pase del 91.3%, sus debilidades defensivas son una preocupación significativa, habiendo concedido siete goles en juego abierto durante sus tres partidos de grupo. Su capacidad para competir dependerá de si logran equilibrar su vocación ofensiva con una mayor solidez atrás.

Nuestra apuesta segura: Suiza se clasifica

El mercado de clasificación ofrece una opción con fundamento a favor de Suiza. El equipo europeo ha demostrado ser una selección difícil de batir y muy consistente en torneos internacionales. Su trayectoria invicta en la fase de grupos, junto con un sistema de juego bien definido, contrasta con la irregularidad mostrada por Argelia. En un partido de alta presión y eliminación directa, la previsibilidad y fiabilidad del conjunto suizo justifican su favoritismo para avanzar a la siguiente ronda.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Las estadísticas respaldan la posibilidad de que ambos equipos encuentren la red. En los dos Mundiales anteriores, el 75% de los partidos iniciales de la fase eliminatoria registraron goles de ambos lados. En el torneo actual, el 55.26% de los encuentros han tenido este resultado. Suiza ha visto goles de ambos equipos en sus tres partidos de la fase de grupos, mientras que Argelia viene de un empate 3-3 con Austria y una victoria 2-1 sobre Jordania. El contexto de un partido de eliminación directa, donde un gol obliga al otro equipo a arriesgar, aumenta el valor de esta cuota.

Comparativa de cuotas Suiza vs Argelia

Alineaciones probables Suiza vs Argelia