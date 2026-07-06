El análisis sugiere un partido con pocas anotaciones, en el que la solidez defensiva será el factor determinante para avanzar a la siguiente fase.

Estos son los pronósticos sobre Suiza vs Colombia para el partido de los octavos de final del torneo de 2026, que se disputará el 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Colombia se clasifica – 1.62 vía Stake

Menos de 2.5 goles – 1.57 vía Stake

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Puntos clave para el partido Suiza vs Colombia

Colombia ha permitido solo un gol en cuatro partidos en la competición, con una métrica de goles esperados en contra (xGA) de 2.73.

Suiza consiguió ante Argelia su primera victoria en una fase de eliminación directa desde 1954.

En cuatro de los últimos cinco partidos de Colombia se registraron menos de 2.5 goles en total.

Suiza llega a este encuentro con una racha de 10 partidos oficiales sin conocer la derrota.

Análisis y estado de forma: Suiza vs Colombia

El equipo suizo llega a esta instancia tras una fase de grupos ascendente. Comenzaron con un empate 1-1 ante Qatar, pero mejoraron su rendimiento para vencer a Bosnia y Canadá, asegurando el primer lugar del Grupo B. En la ronda de 32, mostraron solidez al derrotar 2-0 a Argelia. Aunque su defensa concedió goles en cada partido de la fase de grupos, demostraron capacidad de ajuste en la fase eliminatoria, manteniendo su arco en cero.

Por su parte, Colombia se ha consolidado como una de las defensas más efectivas del torneo. Superaron las expectativas en el Grupo K, finalizando en primer lugar por delante de Portugal, con quien empataron 0-0. En la ronda anterior, vencieron 1-0 a Ghana en un partido que dominaron tácticamente, sin permitir un solo remate al arco rival. El equipo de Néstor Lorenzo basa su estrategia en una estructura defensiva sólida, lo que los posiciona como un rival complejo de superar.

Nuestra apuesta segura: Colombia se clasifica

El rendimiento defensivo de Colombia es el principal argumento para esta selección. Con solo un gol recibido en cuatro encuentros, han demostrado una consistencia notable. Lograron tres vallas invictas consecutivas, incluyendo un empate sin goles contra un equipo de la jerarquía de Portugal y una victoria controlada sobre Ghana. Aunque Suiza es un equipo competitivo y resiliente, la calidad de los oponentes que ha enfrentado Colombia ha sido superior. Por ello, la clasificación del equipo sudamericano, ya sea en 90 minutos o en tiempo extra, se presenta como el mercado más fiable.

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Este mercado ofrece valor dadas las características de ambos equipos. Cuatro de los últimos cinco partidos de Colombia han terminado con menos de 2.5 goles. Suiza, aunque ha mostrado ciertas vulnerabilidades, viene de un partido de eliminación directa donde no recibió goles. La naturaleza de un partido de octavos de final, sumada a dos equipos con estructuras defensivas bien trabajadas, sugiere un encuentro táctico y con pocas oportunidades claras de gol. La probabilidad de un marcador cerrado justifica la cuota ofrecida.

Comparativa de cuotas Suiza vs Colombia

Alineaciones probables Suiza vs Colombia