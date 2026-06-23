Análisis y pronósticos para el Turquía vs USA. Este partido cierra la fase de grupos para ambas selecciones en un duelo donde solo el orgullo está en juego.

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del torneo de 2026, se disputará el jueves 25 a las 21:00 (hora de Perú) en el SoFi Stadium. Con Estados Unidos ya clasificado y Turquía eliminado, el análisis se centra en las motivaciones y rotaciones de cada equipo.

Pronósticos del Turquía vs USA

Empate – 3.85 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 1.66 vía Stake

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Puntos clave para el partido Turquía vs USA

Turquía ha realizado 62 disparos sin anotar en sus dos primeros partidos del torneo, el registro más alto sin gol para un equipo en dos partidos consecutivos desde 1966.

Estados Unidos es el primer equipo en la historia de la competición en beneficiarse de un autogol en dos partidos seguidos.

Turquía ya está eliminada, mientras que Estados Unidos ha asegurado su pase a la siguiente ronda, lo que convierte este partido en un trámite para ambos.

Folarin Balogun podría convertirse en el primer estadounidense en marcar tres o más goles en una sola edición del torneo desde Bert Patenaude en 1930.

Análisis y estado de forma: Turquía vs USA

El desempeño de Turquía ha sido una de las mayores decepciones del torneo. A pesar de generar un volumen ofensivo considerable, con 62 remates y un valor de Goles Esperados (xG) de 3.53, no ha logrado convertir un solo gol, lo que resultó en su eliminación temprana tras dos derrotas. El equipo de Vincenzo Montella jugará únicamente por el honor, buscando cerrar su participación con una nota positiva.

Por otro lado, Estados Unidos llega a este encuentro con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar del grupo. El equipo anfitrión ha mostrado efectividad y ha contado con la fortuna de dos autogoles a su favor. Se anticipa que el entrenador Mauricio Pochettino realice una rotación masiva en su alineación para dar descanso a sus jugadores clave de cara a las fases eliminatorias.

Nuestra apuesta segura: Empate

Considerando el contexto del partido, el empate se presenta como un resultado de alta probabilidad. Turquía, aunque eliminada, buscará salvar el orgullo y su insistencia ofensiva podría finalmente rendir frutos. Estados Unidos, con un equipo alternativo y sin la presión de necesitar un resultado, podría disminuir su intensidad habitual. La combinación de la necesidad turca de no irse en blanco y la falta de urgencia estadounidense justifica el valor en la cuota del empate.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

La selección turca es el segundo equipo con peor rendimiento respecto a sus Goles Esperados (-3.53), lo que indica que estadísticamente, están cerca de romper su sequía goleadora. Enfrentar a una defensa estadounidense probablemente suplente abre una oportunidad clara. A su vez, Estados Unidos, jugando en casa, tiene la capacidad ofensiva para marcar incluso con su segunda unidad, lo que hace que la opción de que ambos equipos anoten sea un mercado con fundamento.

Comparativa de cuotas Turquía vs USA

Alineaciones probables Turquía vs USA