Universitario recibe a Alianza Atlético en un partido por la jornada 12 del Torneo Apertura que se disputará este domingo 26 de abril en el Monumental. Los tricampeones saldrán por otro triunfo en casa frente a un equipo que suma seis presentaciones sin ganar entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Pronósticos: Universitario vs Alianza Atlético





Universitario anota más de 1.5 goles – 1.50 vía Te Apuesto

Universitario no recibe gol – 1.58 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Universitario vs Alianza Atlético

Universitario tiene seis victorias consecutivas en el Monumental por la Liga 1.

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos dos duelos de la U.

Alianza Atlético tiene tres derrotas al hilo y dos presentaciones sin marcar.

Los cremas no recibieron goles en tres de sus anteriores cuatro partidos en casa.

Alianza Atlético solo ha sumado dos puntos como visitante en el torneo.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Alianza Atlético

Universitario se enfrenta a Alianza Atlético en un partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de golear al Deportivo Garcilaso, mientras que el equipo visitante llega con tres derrotas consecutivas y cuatro compromisos sin ganar en el campeonato.

Los cremas quieren extender su buena racha en el Monumental porque han ganado los seis partidos frente a su afición en el torneo. La U cayó el pasado fin de semana con Melgar (2-1), pero se recuperó el pasado miércoles con un gran triunfo en casa frente al Deportivo Garcilaso (4-1).

El equipo dirigido por Javier Rabanal se encuentra en la cuarta casilla de la tabla del Torneo Apertura con 21 puntos y necesita sumar para no perder más terreno en la pelea por el campeonato.

Por su lado, Alianza Atlético vive un semestre para el olvido. Los visitantes vienen de perder sus últimos dos compromisos en el Apertura ante Sport Boys (0-1) y Comerciantes Unidos (1-0). Se ubican en la decimotercera posición con 11 puntos.

Ante la actualidad de ambos equipos, todo apunta a un nuevo triunfo de la U, pero en un compromiso con pocos goles.

Nuestra apuesta segura: Goles la U

No extrañaría que los tricampeones anoten más de 1.5 goles por el estilo de juego que tiene la U, su poderío ofensivo y los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en cuatro victorias en casa del semestre.

Asimismo, Alianza Atlético recibió más de 1.5 goles en dos de sus últimas tres derrotas entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Apuesta 1: Universitario vs Alianza Atlético: Universitario anota más de 1.5 goles – 1.50 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Triunfo con valla invicta

Ante los últimos resultados es probable que Universitario se quede con el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cuatro presentaciones en el Monumental, así como en sus cuatro victorias más recientes ante este rival.

Mientras que Alianza Atlético no marcó en sus últimos dos encuentros de la Liga 1.

Apuesta 2: Universitario vs Alianza Atlético: Universitario no recibe gol – 1.58 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Universitario vs Alianza Atlético

Resultado Cuotas Universitario 1.28 Empate 4.80 Alianza Atlético 10.13

Alineaciones probables Universitario vs Alianza Atlético