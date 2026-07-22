Universitario recibirá al Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, que se disputará este viernes 24 de julio en el estadio Monumental. El conjunto crema llega fortalecido tras imponerse en una complicada visita a Tarma en el inicio del campeonato, mientras que el cuadro cusqueño viene de golear en su debut.

Ambos equipos buscarán mostrar su mejor versión para conseguir la segunda victoria en el Torneo Clausura, pero no hay duda de que los cremas aparecen como favoritos por jugar en casa. Es importante tomar en consideración que el enfrentamiento de estos clubes en el semestre pasado terminó empatado (1-1).

Pronósticos: Universitario vs Cusco FC

Universitario gana y más de 1.5 goles – 1.67 vía Stake

Ambos equipos marcan – 1.90 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Universitario vs Cusco FC

Universitario debutó en el Clausura con una importante victoria (1-2) sobre ADT en Tarma.

Los cremas derrotaron en casa al Millonarios (2-0) en un amistoso previo al torneo.

Cusco FC inició el torneo con una contundente goleada 4-1 frente a Alianza Atlético.

Anotaron ambos equipos en dos de los tres partidos más recientes de la U, así como en las anteriores tres presentaciones del Cusco FC.

Universitario tiene seis victorias consecutivas en casa frente al Cusco FC.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Cusco FC

Universitario se enfrenta al Cusco FC en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos vienen de ganar en el debut y quieren mostrar su mejor versión para ubicarse en la zona alta de la clasificación.

Los cremas intentarán aprovechar la localía para conseguir los tres puntos. Los dirigidos por Héctor Cúper se recuperaron de sus irregulares actuaciones en la Copa de la Liga al vencer al AD Tarma (1-2) y solo tienen en mente sumar para pelear por el campeonato en este semestre.

Por su parte, Cusco también levantó cara luego de dos derrotas en Copa de la Liga al golearon a Alianza Atlético (4-1). Los dorados sueñan con sumar en el Monumental para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Cabe mencionar que el último duelo entre ambos en este escenario terminó en triunfo de la U (3-2). Mientras que el enfrentamiento del semestre pasado culminó empatado (1-1). En esta oportunidad, Universitario es ampliamente favorito. Además, se esperan varios goles.

Nuestra apuesta segura: Universitario gana y más de 1.5 goles

El triunfo conseguido en Tarma mostró que Universitario arranca en buen momento futbolístico el torneo. Además, la U suele elevar considerablemente su rendimiento cuando juega en el Monumental, por lo que es muy probable un triunfo de los locales.

También se debe señalar que la U tiene seis triunfos consecutivos en casa ante este rival. Igualmente, este pronóstico se cumplió en el último enfrentamiento entre ambos en el Monumental, así como en los dos duelos más recientes de los cremas. Otro punto a mencionar es que en los pasados tres partidos de Cusco se superó esa cantidad de goles.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan

Cusco FC llega con la confianza que le dio la goleada sobre Alianza Atlético y posee una de las delanteras más peligrosas del torneo. Universitario también tiene poderío ofensivo, por lo que el mercado de “ambos equipos marcan” ofrece un valor interesante.

Además, es importante señalar que ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos más recientes de la U, así como en las últimas tres presentaciones de los dorados.

Comparativa de cuotas Universitario vs Cusco FC

Alineaciones probables: Universitario vs Cusco FC