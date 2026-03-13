Universitario se enfrenta a UTC en un interesante partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 14 de marzo en el Monumental. Los locales necesitan sumar tres puntos para no perder más terreno en la zona alta de la clasificación.

Pronósticos: Universitario vs UTC









Universitario no recibe gol – 1.70 vía Te Apuesto

Universitario gana la primera mitad - 1.63 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Universitario vs UTC





Universitario ganó sus tres partidos disputados en casa.

Los cremas no recibieron goles en dos de sus tres presentaciones ante su público.

La U tiene tres triunfos al hilo ante este rival.

UTC solo ha perdido un partido en el torneo (0-1 vs Alianza Lima).

Se anotaron más de 2.5 goles en tres de los anteriores cuatro duelos de la U y en dos de los tres más recientes de los visitantes.

Análisis y estado de forma: Universitario vs UTC





Universitario recibe la visita de UTC en un duelo correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura. Los tricampeones necesitan ganar para no alejarse del liderato, mientras que el equipo visitante quiere seguir dando sorpresas en este arranque de temporada.

Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de caer frente a Los Chankas (3-1) el pasado fin de semana. Mientras que en su anterior presentación en casa los campeones superaron al recién ascendido FC Cajamarca (1-0). Los cremas se ubican en la cuarta casilla con 11 unidades.

Por su parte, UTC vive un gran inicio de semestre. Los visitantes se encuentran en la tercera posición con 13 puntos. Los dirigidos por el argentino Carlos Bustos vienen de vencer a Comerciantes Unidos (1-2).

Cabe mencionar que la U ganó cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos, donde se incluyen tres compromisos en el Monumental. En esta oportunidad, los cremas nuevamente aparecen como favoritos a pesar del buen momento de UTC.

Nuestra apuesta segura: La U con valla invicta





Por los antecedentes más recientes y el fútbol que muestra la U en casa no extrañaría que los cremas no reciban goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres encuentros disputados ante su afición.

Asimismo, la U dejó la valla invicta en cuatro de los anteriores cinco compromisos ante este rival y UTC no marcó en su única derrota del Torneo Apertura.

Apuesta 1: Universitario vs UTC: Universitario no recibe gol - 1.70 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: La U gana el primer tiempo





Se espera que Universitario salga con todo al ataque para recuperarse de la derrota en la fecha anterior, por lo que podría culminar el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico ya se cumplió en su triunfo ante Cienciano (2-1) en el Monumental.

De igual manera, esto se dio en los dos duelos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Universitario vs UTC: Universitario gana la primera mitad - 1.63 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Universitario vs UTC





Resultado Cuota Universitario 1.63 Empate 2.75 UTC 9.69

Alineaciones probables Universitario vs UTC





Universitario: Romero; Carabalí, Santamaria, Riveros, Fara, Polo; Concha, Castillo, Pérez; Valera y Alzugaray

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Cantt; Camacho, Lliuya, Muñoz y Arroyo