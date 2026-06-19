Análisis y pronósticos para el partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda jornada del torneo de 2026. Este encuentro es clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo H.

El partido se disputará el domingo 21 en el Hard Rock Stadium. Uruguay necesita una victoria tras un inicio dubitativo, mientras que Cabo Verde busca seguir sorprendiendo después de su histórico empate contra España. A continuación, las cuotas y apuestas recomendadas.

Pronósticos del Uruguay vs Cabo Verde

Victoria de Uruguay – 1.45 vía Stake

Menos de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Uruguay vs Cabo Verde

Uruguay registró 27 remates contra Arabia Saudita en su debut, 22 de los cuales ocurrieron en la segunda mitad, demostrando un alto volumen ofensivo.

La diferencia de 65 puestos en el ranking FIFA no impidió que Cabo Verde lograra un empate 0-0 contra España, marcando un hito en la historia de la competición.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, fue fundamental en el empate contra España, realizando siete paradas y manteniendo su portería a cero en su debut en el torneo a los 40 años.

Las probabilidades de clasificación de Cabo Verde aumentaron del 32.7% al 50% después de sumar un punto en la primera jornada.

Análisis y estado de forma: Uruguay vs Cabo Verde

Uruguay llega a este partido con la obligación de sumar tres puntos tras un inesperado empate 1-1 contra Arabia Saudita. A pesar de dominar la posesión y generar un volumen de ataque considerable con 27 disparos, el equipo de Marcelo Bielsa mostró una falta de contundencia que debe corregir. La reacción en la segunda mitad de ese partido, donde acumularon 1.15 en goles esperados (xG), sugiere que el potencial ofensivo está presente, pero la presión por obtener un resultado favorable es alta.

Por su parte, Cabo Verde es la sorpresa del grupo. Su planteamiento defensivo fue impecable contra España, logrando un empate sin goles que pocos anticipaban. El equipo africano demostró una disciplina táctica notable, cediendo la posesión pero cerrando espacios eficazmente. Su solidez se basó en un bloque bajo y la actuación de su portero, Vozinha. El desafío para ellos será mantener ese nivel de concentración y aprovechar alguna oportunidad al contragolpe.

Nuestra apuesta segura: victoria de Uruguay

La opción más lógica se inclina hacia una victoria de Uruguay. A pesar del empate inicial, el equipo sudamericano mostró una capacidad ofensiva abrumadora en la segunda mitad de su primer partido. Se espera que Marcelo Bielsa haya ajustado las piezas para evitar la complacencia inicial. Enfrentando a un rival teóricamente inferior y con la necesidad imperiosa de ganar, el dominio uruguayo debería traducirse en el marcador. La calidad individual y el volumen de juego justifican su favoritismo en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

El mercado de menos de 2.5 goles presenta un valor considerable. Cabo Verde demostró ante España que su principal fortaleza es la organización defensiva, limitando a una potencia ofensiva a cero goles a pesar de recibir 27 remates. Es probable que repliquen una estrategia similar, priorizando mantener su arco en cero. A Uruguay le costó concretar sus oportunidades contra Arabia Saudita, y enfrentar un bloque defensivo tan compacto podría dificultar la generación de un marcador abultado. Este escenario favorece un partido con pocos goles.

Comparativa de cuotas: Uruguay vs Cabo Verde

Alineaciones probables: Uruguay vs Cabo Verde