Un análisis clave para los pronósticos Uruguay vs España. Este decisivo encuentro del Mundial 2026 se juega el 26 de junio en el Estadio Akron, y define las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

Uruguay necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, mientras que España busca consolidar el liderato del grupo apoyado en un estado de forma superior. Las cuotas posicionan a España como el claro favorito.

Pronósticos del Uruguay vs España

España gana – 1.50 vía Stake

Ambos equipos anotan: SÍ – 2.00 vía Stake

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Puntos clave para el partido Uruguay vs España

Uruguay acumula seis partidos consecutivos sin obtener una victoria (cinco empates y una derrota).

España mantiene un invicto de 32 partidos en tiempo reglamentario, una racha que se remonta a marzo de 2024.

Ambos equipos anotaron en los cinco partidos más recientes de Uruguay, incluyendo sus dos encuentros en esta competición.

España ha demostrado una gran capacidad ofensiva, habiendo dejado de marcar en solo tres de sus últimos 32 compromisos.

Análisis y estado de forma: Uruguay vs España

Uruguay llega a este encuentro con una presión considerable. Los empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) han complicado su camino en el torneo, evidenciando problemas para capitalizar sus oportunidades. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa está obligado a buscar un buen resultado frente al rival más fuerte del grupo para no depender de otros marcadores.

Por otro lado, España llega con la confianza reforzada tras una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita. Este resultado disipó las dudas del empate inicial y confirmó su estatus de candidato. Liderando el grupo y con su extensa racha sin derrotas, el equipo de Luis de la Fuente tiene el control de su destino y buscará una victoria para asegurar el primer puesto.

Nuestra apuesta segura: España gana

La victoria de España se presenta como el mercado más sólido para las apuestas. El análisis de rendimiento respalda esta selección: España no solo cuenta con su racha invicta, sino que se enfrenta a un equipo uruguayo que no ha logrado ganar en sus últimos seis partidos. El estilo de juego de Bielsa, de alta presión, podría dejar espacios que un equipo con la calidad técnica de España puede explotar eficazmente en transiciones ofensivas.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan: SÍ

La opción de que ambos equipos anoten ofrece una cuota de valor considerable. Uruguay, a pesar de sus resultados, ha marcado en sus dos partidos del torneo y tiene la obligación de atacar para buscar la clasificación. Su enfoque ofensivo genera oportunidades, pero también lo expone en defensa. España, por su parte, rara vez falla de cara al gol, lo que hace muy probable que anote ante una defensa uruguaya que ya ha concedido tres goles.

Comparativa de cuotas Uruguay vs España