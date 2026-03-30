Los pronósticos de USA vs Portugal se centran en el amistoso internacional que se disputará el 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo local necesita una reacción tras su última caída, mientras que Portugal busca afinar su ofensiva.

Pronósticos del USA vs Portugal





Portugal gana - 1.72 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.62 vía Betano

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Puntos clave para el partido USA vs Portugal





La selección de más de 2.5 goles ha resultado ganadora en los últimos cuatro partidos de Estados Unidos.

Portugal no ha logrado marcar en dos de sus últimos tres partidos como visitante.

Estados Unidos no ha vencido a una selección europea de élite desde el año 2021.

Bruno Fernandes fue el jugador más influyente de Portugal en su último partido, creando cinco pases clave en el empate 0-0 contra México.

Análisis y estado de forma: USA vs Portugal





El equipo de Estados Unidos llega a este encuentro tras una dura derrota por 5-2 ante Bélgica, un resultado que expuso sus debilidades defensivas a pesar de haber tomado la delantera inicialmente. El estilo de presión alta implementado por Mauricio Pochettino, si bien es audaz, ha dejado espacios que equipos de alta calidad pueden explotar, una característica que Portugal comparte.

Por su parte, Portugal viene de un empate sin goles contra México, un partido donde dominaron la posesión pero carecieron de efectividad para convertirla en goles. A pesar de esta reciente sequía ofensiva como visitante, el equipo dirigido por Roberto Martínez mantiene un promedio de posesión superior al 64% y cuenta con una profundidad de plantilla que le permite generar oportunidades de alta calidad de forma consistente.

Nuestra apuesta segura: Portugal gana





La superioridad técnica y táctica de Portugal justifica su favoritismo en el mercado 1x2. La reciente derrota de Estados Unidos ante Bélgica demostró su vulnerabilidad frente a rivales europeos de primer nivel. Aunque Portugal no mostró su mejor versión ofensiva contra México, se espera una reacción de un equipo que necesita consolidar su forma. La calidad individual de su plantilla es un factor determinante que respalda una victoria visitante como el resultado más probable.

Apuesta 1: USA vs Portugal: Portugal gana - 1.72 vía Betano

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan





El enfoque ofensivo de Estados Unidos bajo el mando de Pochettino ha resultado en partidos con muchos goles. A pesar de la derrota, lograron anotar dos veces contra Bélgica y generaron un xG (Goles Esperados) superior a 1.5. De hecho, en los últimos cinco partidos de EE.UU. se ha cumplido esta selección. Portugal, aunque discreto en su último encuentro, promedia 2.45 goles por partido desde 2025, lo que sugiere que tienen la capacidad para responder. La combinación de un local propenso a atacar y un visitante con gran poder de fuego ofrece valor a la cuota de que ambas defensas serán vulneradas.

Apuesta 2: USA vs Portugal: Ambos equipos anotan - 1.62 vía Betano

Comparativa de cuotas USA vs Portugal





Resultado Cuotas USA 4.45 Empate 4.05 Portugal 1.72

Alineaciones probables USA vs Portugal



