Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de UTC vs Alianza Lima, un duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura que se jugará este sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Pronósticos: UTC vs Alianza Lima

No marcan ambos equipos - 1.82 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles – 1.67 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo - 2.04 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas UTC vs Alianza Lima

UTC recibe la visita de Alianza Lima en un atractivo partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Se trata de un encuentro entre los dos líderes invictos en este inicio de la competición.

Los locales han dado la sorpresa con su gran arranque. Los dirigidos por Carlos Bustos vienen de empatar con AD Tarma (2-2). Además, dejaron la valla invicta en sus dos presentaciones en casa. Se encuentran en la cima de la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, Alianza Lima suma la misma cantidad de puntos que sus rivales, pero se ubican en la segunda casilla por diferencia de goles. Los blanquiazules superaron en la jornada pasada al Sport Boys (1-0) en el Matute.

Es importante señalar que Alianza Lima ganó cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos, pero el partido en este escenario de la temporada pasada culminó en un empate sin goles. En esta ocasión, se espera otro enfrentamiento parejo, aunque los dirigidos por Pablo Guede son favoritos en las apuestas.

No anotan ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en nueve de los últimos diez compromisos entre Alianza Lima y UTC, donde se incluyen los dos duelos de la temporada pasada.

De igual forma, ambos equipos no marcaron en los dos partidos en casa de UTC, así como en las anteriores dos presentaciones de Alianza Lima.

Apuesta 1: UTC vs Alianza Lima: No marcan ambos equipos - 1.82 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Se espera un encuentro parejo, intenso y cerrado, por lo que se podrían anotar menos de 2.5 goles. Esto se dio en los dos compromisos de UTC frente a su afición, así como en las tres presentaciones más recientes de los blanquiazules.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en nueve de los anteriores diez partidos entre ambos.

Apuesta 2: UTC vs Alianza Lima: Menos de 2.5 goles - 1.67 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

Ante el nivel mostrado por ambos equipos, y lo que se espera del partido, es probable que el primer tiempo culmine igualado. Esto se dio en dos de las cuatro presentaciones de estos clubes en el Torneo Apertura.

Además, en cuatro de los últimos cinco compromisos entre ambos terminó empatada la primera mitad.

Apuesta 3: UTC vs Alianza Lima: Empate en el primer tiempo - 2.04 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas UTC 3.64 Empate 3.21 Alianza Lima 2.11

UTC vs Alianza Lima: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 30 oportunidades. El balance es de 7 victorias de UTC, 7 empates y 16 triunfos de Alianza Lima. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: