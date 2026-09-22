En el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Colombia vs. México se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este sábado 26 de septiembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, el cual será parte de la reconstrucción de ambos seleccionados luego de su participación en el último Mundial 2026, donde llegaron hasta los octavos de final.

Colombia y México vuelven a encontrarse en un escenario internacional con varios condimentos alrededor de un duelo que servirá para medir el presente de dos selecciones que vienen de competir en el Mundial 2026 y que ya piensan en una nueva etapa. La ‘Tricolor’ mantiene a Néstor Lorenzo como entrenador, mientras que el ‘Tri’ inicia un nuevo ciclo con Rafael Márquez al frente, por lo que el partido también aparece como una primera oportunidad para observar los cambios que plantea cada proyecto.

Colombia llega después de haber tenido una actuación destacada en la Copa del Mundo. El combinado dirigido por Lorenzo terminó primero de su grupo y avanzó hasta los octavos de final, donde quedó eliminado por Suiza en la tanda de penales tras igualar 0-0 durante los 120 minutos. La selección cafetera cerró el torneo sin perder un solo partido dentro del tiempo reglamentario, aunque finalmente no pudo alcanzar los cuartos de final.

Para esta nueva etapa, además, Colombia afronta una noticia de enorme impacto: James Rodríguez anunció su retiro de la selección después de 15 años defendiendo la camiseta nacional. El mediocampista disputó 131 partidos y se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del combinado colombiano, por lo que su ausencia abre espacio para que otros jugadores asuman mayor protagonismo dentro de un equipo que todavía cuenta con figuras como Luis Díaz.

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia tras el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

México, por su parte, también terminó su participación en el Mundial 2026 con una sensación positiva. La selección anfitriona ganó sus cuatro primeros encuentros, incluyendo el triunfo sobre Ecuador en los dieciseisavos de final que le permitió romper una larga barrera en las rondas eliminatorias, pero posteriormente cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final. FIFA ubicó al equipo mexicano en el noveno puesto de la clasificación final del torneo.

Tras el Mundial, el banquillo mexicano pasó a manos de Rafael Márquez. El exdefensor presentó su primera convocatoria con una lista de 30 futbolistas que combina jugadores experimentados con jóvenes como Gilberto Mora, Armando González, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. También destaca el regreso de Hirving Lozano, mientras que jugadores como Edson Álvarez y Julián Quiñones quedaron fuera por diferentes circunstancias.

El historial reciente entre ambas selecciones también deja un antecedente atractivo. La última vez que se enfrentaron fue en diciembre del 2023, cuando Colombia protagonizó una remontada para imponerse por 3-2 en Los Ángeles. México llegó a ponerse 2-0 arriba con los goles de Omar Govea y Guillermo Martínez, pero la ‘Tricolor’ reaccionó en el segundo tiempo y terminó dándole vuelta al marcador con tantos de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez.

Más allá del resultado, el encuentro representa una oportunidad para observar cuánto pueden modificar sus equipos dos selecciones que vienen de cerrar un ciclo mundialista y ya tienen la mirada puesta en el siguiente proceso. Colombia deberá comenzar a acostumbrarse a competir sin James Rodríguez, mientras México buscará identificar las primeras piezas del proyecto de ‘Rafa’ Márquez, combinando la experiencia de nombres consolidados con futbolistas jóvenes que puedan convertirse en referentes en los próximos años.

Rafael Marques es el actual entrenador de la Selección de México. (Foto: AFP)

¿Cuándo juegan Colombia vs. México?

Colombia vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario de Colombia y Perú) en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 10:00 p.m., a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del domingo 27 en España.

¿Dónde ver la transmisión del Colombia vs. México?

En cuanto a la transmisión del Colombia vs. México, esta estará disponible por Caracol TV (GOL Caracol) en territorio colombiano, mientras que en suelo mexicano la televisación estará a cargo de Canal 5 y Canal 7 por TV Abierta, TUDN por cable, mientras que vía ViX en formato de streaming. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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